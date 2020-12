Paul Pogba a dévoilé ses intentions à Ole Gunnar Solskjaer, l'Europe salue la réponse des joueurs de PSG-Istanbul BB face au racisme

L'Europe salue le geste des joueurs du match PSG-Istanbul BB

C'est une semaine qui va marquer l'histoire du foot européen. Après la protestation de mardi soir lors du match PSG-Istanbul BB avec le refus des joueurs de reprendre la rencontre, ce mercredi soir a vu l'union sacrée entre les deux équipes avant le coup d'envoi de la rencontre. Les 22 acteurs se sont agenouillés au niveau du rond central afin de marquer leur désapprobation suite aux propos racistes du 4e arbitre envers Achille Webo en début de match mardi. Toute la presse française titre sur cet évènement ce matin. Pour L'Équipe, le monde du football est «ensemble» alors que Le Parisien parle de «révolte des joueurs». Pour le Midi Libre et Libération, ces protestations vont faire date, sans doute créer «un électrochoc», car «les joueurs ont pris la main». L'évènement fait la une jusqu'en Turquie où le journal Fotomaç parle d'une «protestation historique». Une soirée qui fait aussi la une du Guardian en ce jeudi matin.

Pogba veut partir dès janvier !

La bombe lâchée par le super-agent Mino Raiola n'en finit pas de faire des déflagrations dans le monde du football. Surtout à la rubrique transferts. Le représentant de Paul Pogba a déclaré au journal Tuttosport que le Français n'était plus heureux à Manchester United et voulait quitter au plus vite l'Angleterre. Du coup, les tabloïds s'en donnent à cœur joie depuis quelques jours et tentent de creuser ce feuilleton. Selon le Daily Mail du jour, le champion du monde 2018 aurait eu une discussion avec son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, sur son nouveau statut de remplaçant. Le Norvégien lui aurait expliqué qu'il voulait des joueurs totalement impliqués dans le projet mancunien sur le terrain. Ce qui aurait fait comprendre à Pogba qu'il était temps de partir. Le tabloïd explique que ce départ pourrait intervenir dès janvier. Mais selon The Times, vu que Le Pioche ne veut retourner qu'à la Juventus, il pourrait devoir patienter jusqu'à l'été prochain.

Salah bat un record avec Liverpool

Mohamed Salah est entré, hier soir, un petit peu plus dans l'Histoire du Liverpool FC. Sur la pelouse du club danois de Midtjylland, il a inscrit, dès la 1ere minute de jeu, son 22e but en Coupe d'Europe sous le maillot des Reds. Une réalisation qui n'a pas offert la victoire à son équipe, tenue en échec 1-1, mais qui a porté l'Égyptien au sommet d'un classement. Celui du nombre de buts inscrits en Coupe d'Europe avec Liverpool. Il trône désormais en tête devant la légende du club Steven Gerrard, auteur, lui, de 21 buts toutes compétitions européennes confondues. Salah continue donc de marquer les esprits à Liverpool. Et nul doute qu'il rêve déjà d'entrer encore plus dans la légende en décrochant une deuxième Ligue des Champions avec les Scousers au printemps prochain.