Les infos du jour en France

Libre de tout contrat en juin prochain, Edinson Cavani ne sera vraisemblablement pas prolongé. Courtisé par les Colchoneros, l’Uruguayen ralliera-t-il la capitale espagnole dès le mois de janvier ? Alors que les derniers échos lui prêtaient l’envie d’aller au bout de son bail avec le PSG, l’attaquant espérerait toujours plier bagage ce mois-ci. Selon Marca, l’attaquant sud-américain attendrait avec impatience que l’Atlético trouve une solution (vente de joueurs) pour l’accueillir en janvier.

Selon nos informations, le club de Brescia, est séduit par le profil de Mathias Pereira Lage (23 ans). Les dirigeants italiens sont entrés en contact avec le SCO d’Angers, avec qui le joueur est sous contrat jusqu’en 2022. Actuellement 18ème de Serie A, le club du sulfureux président italien Massimo Cellino en a fait l’une de ses priorités de ce mercato hivernal. Des contacts ont également été noués avec le protégé de Stéphane Moulin, qui reste sur une demi-saison séduisante avec le SCO.

Les infos du jour à l’étranger

Les mercatos passent et les Red Devils n’arrivent pas à se débarrasser des rumeurs concernant Paul Pogba. Le champion du monde 2018 va être absent six semaines après son opération de la cheville mais continue d’alimenter la rubrique des transferts. Notamment en Espagne, où le Real Madrid le suit, et en Italie, où la Juventus aimerait le faire revenir. Cependant, Ole Gunnar Solskjaer s’oppose pour le moment toujours à un départ de sa star. Cette blessure, ajoutée au probable départ de Nemanja Matic, que l’AC Milan et Tottenham suivent, affaiblit le milieu de terrain des Mancuniens. C’est pourquoi ils prospectent beaucoup dans ce secteur de jeu.

Et une pléiade de noms est déjà sortie dans la presse anglaise ces derniers temps. Emre Can, barré à la Juventus, a été cité. Tout comme Saul Niguez de l’Atlético de Madrid, qui est une cible de longue date. Les dirigeants mancuniens auraient aussi coché le nom du joueur de Benfica, Gedson Fernandes, suivi également par l’OL. Les pistes sont aussi nombreuses en provenance de Premier League. Il y a bien sûr celle menant à Christian Eriksen, en fin de contrat à Tottenham en juin. Mais aussi d’autres provenant de clubs moins huppés, comme Jack Grealish d’Aston Villa, Sean Longstaff de Newcastle, Todd Cantwell de Norwich ou encore James Maddison de Leicester. Enfin, en attaque, Manchester rêve aussi de deux joueurs : Jadon Sancho, pisté depuis longtemps mais pour qui le Borussia Dortmund réclamerait une fortune, et Emmanuel Dennis, très en vue en Ligue des Champions avec Bruges.

Le Real Madrid ne devrait pas enregistrer beaucoup de nouvelles recrues cet hiver. Pourtant, les dirigeants du club gardent les yeux ouverts pour ne surtout pas manquer une bonne affaire. C’est du côté de Lille que les regards merengues sont tournés. Ce matin, Marca révèle que les émissaires madrilènes ont cette fois un œil sur le LOSC. Et sur trois joueurs en particulier à savoir l’attaquant nigérian Victor Osimhen (21 ans), le milieu de terrain français Boubakary Soumaré (20 ans) et le défenseur brésilien Gabriel (22 ans).

Les officiels du jour

Comme précédemment annoncé, l’AS Monaco a recruté le défenseur Strahinja Pavlovic, âgé de 18 ans, en provenance du Partizan Belgrade. Il a signé 5 ans avec le club de la Principauté mais repart dans la foulée en prêt dans le club serbe jusqu’à la fin de la saison. Nîmes a annoncé la venue en prêt jusqu’à la fin de la saison du milieu offensif de Bordeaux, Yassine Benrahou. Le milieu de terrain de Liverpool Herbie Kane rejoint Hull City en prêt pour le reste de la saison. Le Borussia Mönchengladbach prête l’international danois des moins de 21 ans Andreas Poulsen à l’Austria Vienne jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central Dylan Bronn (24 ans) revient en France. L’international tunisien s’est engagé jusqu’en 2024 avec Metz après avoir évolué pendant 2 ans et demi à La Gantoise. L’avant-centre international Espoirs allemand Lukas Nmecha quitte Wolfsburg, où il était prêté depuis cet été par Manchester City. Il est prêté dans la foulée du côté de Middlesbrough, actuel 16e de Championship.

