Kevin Gameiro fait le point sur sa saison. A quelques jours de la finale de la Ligue Europa face à l’Olympique de Marseille, au Groupama Stadium, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est revenu sur sa saison compliquée à l’Atlético de Madrid qui peut s’achever avec une nouvelle Ligue Europa à son actif (une finale à suivre en live commenté sur notre site). Le joueur formé à Strasbourg a dû faire face à une rude concurrence en attaque avec l’arrivée de Diego Costa en janvier dernier. L’international espagnol formait avant cela avec Antoine Griezmann le duo d’attaque titulaire des Colchoneros.

Kevin Gameiro subit la situation et se contente d’un rôle de super sub. Il revient sur ce statut au micro de Canal Plus ce dimanche soir. « J’ai l’habitude de cette image là et je n’aime pas trop. Je savais que j’allais être sur le banc quand il (Diego Costa, ndlr) allait revenir. » Puis il explique ce rôle de doublure sur le front de l’attaque par une préparation tronquée. « Je ne peux pas être content d’une saison comme ça elle est frustrante. J’ai commencé avec une blessure en début de préparation. J’ai su revenir. Les choix d’entraîneurs m’ont fait un peu mal aussi. »

A l’approche du mercato d’été, l’ancien joueur du Séville FC est ouvert à toute proposition afin d’obtenir plus de temps de jeu la saison prochaine. Après plusieurs saisons en Liga, le joueur de 31 ans serait prêt à revenir en Ligue 1. « Oui c’est envisageable. C’est là-bas où je me suis révélé. La France c’est mon pays. Pourquoi pas un jour revenir dans ce championnat. Marseille ? C’est compliqué, je suis Parisien. Je peux retourner à Strasbourg mais pas toute de suite. » Voilà des déclarations qui pourraient mettre plus d’un club français en alerte.