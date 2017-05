C’est fini. Le championnat de France de Ligue 1 version 2016-2017 a pris fin ce samedi soir et, à l’Olympique Lyonnais, tous les regards étaient braqués sur Alexandre Lacazette. Et pour cause, l’avant-centre disputait très certainement sa toute dernière saison dans la capitale des Gaules, lui qui confirmait ce matin dans les colonnes de L’Equipe vouloir changer d’air. Pour sa -probable- dernière entre Rhône et Saône, le canonnier a d’ailleurs mis les petits plats dans les grands en s’offrant un doublé pour battre son record de buts sur une saison de L1 (28 contre 27 il y a deux ans) et franchir la barre mythique des 100 réalisations avec son club formateur.

Ovationné par un Parc OL acquis à sa cause, le Guadeloupéen va pouvoir s’en aller le sentiment du devoir accompli et se tourner vers son prochain grand défi : briller à l’Atlético Madrid, lui qui rêve de rejoindre son grand ami Antoine Griezmann au Vicente Calderon. Pour autant, si Jean-Michel Aulas a bel et bien accepté de privilégier les discussions avec les Colchoneros, le président du club rhodanien n’a aucunement l’intention de céder son poulain à un tarif préférentiel, et compte bien le vendre au prix fort.

« C’est beau de rêver »

« Même si on lui a donné un bon de sortie, il faudra que les clubs qui souhaitent éventuellement l’acquérir soient d’accord avec nos conditions qui ont été fixées et sont élevées. Il y a pour le moment simplement un accord verbal entre un club et un joueur pour le laisser partir si le club qu’il nous aura présenté, que nous connaissons tous, accède à nos conditions financières. Le montant ? Ce sont des choses qui doivent rester confidentielles, mais j’ai accepté comme il me l’a demandé d’avoir une sorte d’exclusivité avec le club qu’il a choisi », explique le dirigeant, avant de conclure.

« Il y a eu deux contacts déjà (avec l’Atlético) mais qui n’ont pas permis d’être complètement en ligne avec ce que nous souhaitons. Par ailleurs, l’Atlético a comme vous le savez un sujet fondamental : c’est qu’il est pour l’heure interdit de recrutement. Donc c’est bien de rêver, mais il faut parfaire toutes les obligations. Il n’y a donc pour le moment pas d’accord parfait », développe JMA en zone mixte, pas décidé à laisser son protégé filer si facilement.