L’Olympique Lyonnais, les Girondins de Bordeaux, le Stade Rennais, l’Inter Milan, Crystal Palace, Tottenham, Newcastle, Vancouver et même le Paris SG. Depuis le début du mercato d’hiver, Olivier Giroud (33 ans) a été associé à une multitude de clubs. L’Inter a un temps tenu la corde, avant que l’opération ne cale. L’attaquant, lui, n’a qu’une idée en tête : quitter Chelsea où il est n° 3 dans l’esprit de Frank Lampard, derrière Tammy Abraham et Michy Batshuayi.

Ces dernières heures, la Lazio s’est positionnée sur le dossier. Le club romain a intensifié les contacts depuis le début de la journée par l’intermédiaire de son directeur sportif Igli Tare et du super agent Mino Raiola. Et, selon les informations de Sky Sport, les deux parties sont même tombées d’accord sur les bases d’un contrat. Un bail courant jusqu’en juin 2022 (voire 2023), avec des émoluments de 2 M€ d’ici la fin de la saison puis 3 M€ par an, précise La Gazzetta dello Sport.

Les Transalpins doivent désormais se mettre d’accord avec les Blues pour un transfert. Les Londoniens attendraient autour de 6,5 M€ pour libérer leur Frenchy. Les Laziale tentent un prêt avec option d’achat fixée à 5 M€ plus 1 M€ de bonus selon Sky Sport. Dans la Ville éternelle, le champion du Monde 2018 serait également le troisième choix de Simone Inzaghi, derrière Ciro Immobile et Felipe Caicedo. Mais la Lazio, toujours en course pour le titre en Serie A (5 points de retard sur le leader, la Juventus, avec un match à jouer), a bien l’intention de s’offrir un renfort de poids.