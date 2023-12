Le Tottenham d’Ange Postecoglu n’arrive pas à se défaire de ses démons !

West Ham est venu s’ajouter jeudi soir à une liste noire pour Tottenham, après Chelsea, Wolverhampton, Aston Villa, Manchester City. En effet, sur leurs cinq dernières sorties en Premier League, les Hotspurs n’ont pris qu’un petit point sur 15 possibles, passant du trône de leader à une cinquième place au classement depuis le début du mois novembre. Car oui, les ouailles d’Ange Postecoglou ne pouvaient pas mieux débuter l’exercice 2023-2024, avec 8 victoires et 2 matches nuls sur les 10 premières journées. Avec un duo "MaddiSon" en feu (James Maddison et Heung-min Son, 11 buts et 6 passes décisives à eux deux) qui palliait parfaitement le départ de Harry Kane au Bayern Munich, l’entraîneur australien, arrivé l’été dernier en provenance du Celtic FC, imposait une véritable domination dans le championnat de Sa Majesté. Mais, et il faut toujours un mais, une hécatombe de blessures (Maddison, Van de Ven, Bentancur, Perisic…) et un derby de Londres venaient inverser la tendance…

Réception de Chelsea début de novembre : Dejan Kulusevski débloque la marque dès la sixième minute de jeu et lance les siens de la meilleure des manières contre une équipe en difficulté face aux pensionnaires du Big Six. Néanmoins, l’expulsion de Cuti Romero va rebattre les cartes et offrir la victoire aux Blues. Derrière, deux revers devant les Wolves et les Villans (tous deux avec le même résultat, 1-2) puis un score de parité face aux Cityzens. La déroute à la maison contre les Hammers (2-1) venait confirmer une statistique terrible pour la formation londonienne : en effet, elle est celle qui a perdu le plus de points dans les cinq grands championnats, 16 au total en seulement entre son match d’ouverture face à Brentford (2-2) et les 5 dernières journées. Une première dans l’histoire de la Premier League, comme l’explique Opta. Le capitaine Heung-min Son n’a pas caché sa déception après la récente déroute, relevant notamment la capacité de son équipe à ne pas réussir à tuer le match dès que possible.

Les Spurs manquent de tranchant devant… et derrière

«Nous avons mérité mieux ou pas, cela ne veut rien dire, a déclaré l’international sud-coréen au micro de Prime Video. Nous avons perdu le match, ce qui est inacceptable. Vous prenez l’avantage cinq fois de suite et vous perdez le match, je pense que c’est inacceptable et qu’en tant que joueur, vous devez prendre vos responsabilités. West Ham a toujours été difficile à affronter, nous savions donc ce qui nous attendait, mais nous avons été mous. En Premier League, même quand on gagne 2-0, 3-0, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. Le 1-0 ne suffit pas, il faut essayer de tuer le match.» Cette malédiction n’échappe pas aux Lilywhites dans leur Tottenham Hotspur Stadium, où ils ont enchaîné trois défaites de rang. Une situation qui inquiète également son technicien, Postecoglou, critique en conférence de presse sur l’efficacité de son équipe dans les deux camps. De quoi regretter quelque peu l’absence d’un buteur et réel successeur de Kane, flamboyant depuis son arrivée au Bayern Munich.

«Je pense que nous avons été très mauvais dans les deux surfaces aujourd’hui, tant au niveau de la finition que sur les deux buts que nous avons encaissés, a ensuite expliqué le coach de 58 ans. Même en seconde période, nous avons eu des occasions incroyables. Pour nous, c’est un autre match, comme celui contre Aston Villa et d’autres plus tôt dans l’année. (…) Il ne s’agit pas de jouer un bon football, il s’agit de gagner des matches. C’est ce que je dis depuis le début, c’est tout ce qui m’intéresse. Je prépare les équipes à gagner des matches et 1-0 à la mi-temps n’était pas une bonne performance de notre part. Une bonne performance aurait été de mener 3-0 ou 4-0 en première période et de tuer ce match, comme nous aurions dû le faire contre Aston Villa. Quand vous ne le faites pas et que vous donnez des buts comme vous ne devriez pas le faire, vous n’avez pas ce que vous méritez.» Pour se relancer, rien de mieux qu’un adversaire direct pour la course à l’Europe, Newcastle (dimanche à 17h30) pour débuter une nouvelle dynamique et retrouver la machine huilée du début de saison…