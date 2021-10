CF63-OM : la réaction de Boubacar Kamara après la victoire à Clermont

La douzième journée de Ligue 1 se terminait ce dimanche avec la victoire de l’Olympique de Marseille à Clermont (0-1). Un match difficile que les Marseillais ont remporté grâce à un but de Cengiz Ünder. Capitaine de l’OM ce soir, Boubacar Kamara était satisfait à l’issue de la rencontre : « on avait à cœur de gagner, on l’a fait. C’était un match difficile, avec beaucoup d’engagement », a-t-il déclaré.

Positionné devant la défense dans un premier temps, il s’est ensuite décalé sur la droite, après la sortie de Lirola. Un poste auquel il a « déjà joué en début de saison. C’est un poste qui demande beaucoup d’énergie, de course et d’efforts. » Des changements en cours de match qui peuvent « perturber. Quand je commence au milieu, puis en défense centrale ou à droite. C’est pas les mêmes automatismes, mais on travaille ça à l’entraînement. »