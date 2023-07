Real Madrid : Florentino Pérez veut José Mourinho

Hier, le Brésil a annoncé que Carlo Ancelotti prendrait les commandes de l’équipe nationale à partir de 2024. Mais la presse ibérique a précisé que le Mister dirigera la Seleção si jamais il ne prolonge pas avec le Real Madrid. Ce qui est possible. Malgré tout, les Merengues sont déjà en quête de celui qui lui succédera. Et ils ont plusieurs noms en tête.

Ce jeudi, El Chiringuito a dévoilé que Florentino Pérez a un favori. Et il s’agit de José Mourinho. Un homme avec lequel il a déjà collaboré par le passé et sont le contrat s’achève en 2024. La célèbre émission espagnole précise toutefois que ce serait le choix numéro 1 du président, non celui des autres dirigeants. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu pensent aussi à Raul, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, d’anciennes gloires du club.

