Tottenham se prend à rêver de Zinedine Zidane, le coup de folie à 116 M€ de Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Tottenham pourrait envisager Zidane

Comme il y a trois ans, Zinedine Zidane claque la porte du Real Madrid avant la fin de son contrat. Le technicien français a annoncé officiellement son départ de la Casa Blanca ce jeudi et se retrouve désormais libre. Mais pas question pour lui de prendre une année sabbatique. ZZ veut de suite retourner dans le grand bain. Un temps annoncé dans les petits papiers de la Juventus (qui a finalement choisi Massimiliano Allegri), Zizou pourrait rebondir en Angleterre, s'il le souhaite. Selon le Daily Telegraph, le président de Tottenham, Daniel Levy, pourrait envisager cette option dans les prochains jours. Zidane pourrait avoir à se battre pour le poste avec Antonio Conte, lui aussi libre après son départ de l'Inter, et Mauricio Pochettino, actuellement entraîneur du Paris Saint-Germain, et dont le départ serait surprenant.

Grealish, la folie de Guardiola

La finale de la Ligue des Champions est dans tous les esprits du côté de Manchester City. Mais le club mancunien se laisse parfois des respirations et pense à l'avenir. Et le futur, c'est le mercato qui commence déjà. Selon le Daily Mail, du côté des Citizens et notamment de Pep Guardiola, une priorité aurait été érigée en totem. Le technicien espagnol veut absolument faire venir Jack Grealish, milieu de terrain d'Aston Villa, lors du mercato 2021. Selon le tabloïd, l'Anglais coûterait pas moins de 116 M€. Une forte somme qui ne repousserait pas les dirigeants mancuniens, prêts à gâter leur coach. Grealish pourrait devenir le premier Anglais à avoir coûté plus de 100 millions de livres sur le mercato.

L'impressionnante short-list de MU pour le mercato

Battu en finale de la Ligue Europa par Villarreal (1-1, 11-10 aux tirs aux buts), Manchester United a donc terminé la saison par un nouvel échec. Celui-ci n'aura pas de conséquences pour Ole Gunnar Solskjaer, qui devrait même se voir proposer une prolongation de contrat de 3 ans, selon le Daily Telegraph. Mais les conséquences seraient plutôt pour David De Gea. Selon le Daily Star et le Daily Mirror, sa prestation en finale mercredi n'a pas plu du tout au staff de MU et l'Espagnol devrait être relégué au rang de numéro 2 derrière Dean Henderson en 2021-22. Du côté des transferts, le board mancunien a promis de gros investissements à Solskjaer. Selon The Guardian, le Norvégien aurait demandé Pau Torres, Declan Rice, Harry Kane et Jadon Sancho à ses dirigeants. Rien que ça.