Angleterre : les débuts de Palmer pourraient coûter chers à Chelsea

Cole Palmer est en pleine bourre. Arrivé à la fin du mercato estival à Chelsea, en provenance de Manchester City, le meneur de jeu s’est adapté à vitesse grand V au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Son niveau étonne presque pour celui qui n’avait que des miettes à se mettre sous la dent l’an dernier. Buteur, dans le "money-time" face à son ancienne équipe le week-end dernier (4-4, 90+5e), sur pénalty, Cole Palmer a été récompensé par Gareth Southgate en remplaçant un James Maddison blessé notamment.

La suite après cette publicité

Mais cette sélection avec les Three Lions pourrait coûter chère à Chelsea. En effet, The Sun révèle qu’une clause réservait que les Blues devaient payer une indemnité bonus d’environ 2,5 millions de livres sterling à Manchester City si Cole Palmer réalisait ses débuts avec l’Angleterre. Ça tombe bien, l’équipe de Gareth Southgate affronte Malte (17/11) et la Macédoine du Nord (20/11). Deux opportunités pour le nouveau londonien de fouler la pelouse et ainsi, rapporter aux Cityzens un chèque non-négligeable.