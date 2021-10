RB Leipzig : Christopher Nunku s'est rappelé au bon souvenir du PSG

La suite après cette publicité

Les anciens du PSG qui brillent face à leur ancienne équipe sont légion. Avec une note de 7,5 attribuée par notre rédaction, Christopher Nkunku s'est ajouté à cette longue liste hier après [la difficile victoire parisienne contre le RB Leipzig (3-2), lors de cette 3e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. S'il n'a pu empêcher la défaite du RB Leizpig, le Titi a confirmé les craintes des supporters franciliens.

Nkunku a laissé de bons souvenirs au Parc des Princes, une pelouse qui lui réussit. Déjà dans une forme exceptionnelle en ce début de saison avec 9 buts et 4 passes décisives en 12 matches toutes compétitions confondues, le milieu de terrain, replacé attaquant de soutien pas Jesse Marsch, a confirmé ses très bonnes dispositions. Tout au long de la rencontre, il a pris le dessus sur ses anciens partenaires, Presnel Kimpembe en tête.

«Nkunku a été le meilleur joueur sur le terrain avec Messi et Mbappé»

Il n'a pas marqué, ni effectué de passe décisive mais sa justesse technique, son physique, sa vista, ses coups-francs (49e, 63e, 71e) et sa gestion de la rencontre ont largement contribué au bon match de son équipe. Après avoir fait vivre quelques frayeurs au PSG (25e, 27e), c'est lui qui réalise un excellent travail au départ de l'égalisation allemande (28e), en plus d'être à nouveau déterminant sur le second but de Leipzig (57e).

Jesse Marsch a d'ailleurs tiré un grand coup de chapeau au Français en conférence de presse. «Le fait qu'on sort une bonne prestation et qu'on aurait pu obtenir un résultat, c'est positif. C'est sans doute le meilleur match de Laimer et Mukiele. Christopher Nkunku a super bien joué aussi. C'était le meilleur joueur sur le terrain avec Messi et Mbappé.» Le RB Leipzig aura besoin de son homme du moment pour rectifier un début de saison compliqué...