CdM 2022 : Rafael van der Vaart allume Lionel Messi

La semaine dernière, les Pays-Bas ont été éliminés par l'Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. Une rencontre sous haute tension, en témoigne la scène lors d'une interview d'après-match où Lionel Messi s'en est pris à Wout Weghorst. En Argentine, cela en a inspiré certains qui ont crée des t-shirts avec la fameuse phrase de la Pulga : «que Miras Bobo?» («qu'est-ce que tu regardes, idiot ?»). Tout cela, en plus des moqueries envers Louis van Gaal et la sélection néerlandaise, n'a pas plus à Rafael van der Vaart. Questionné par NOS, il a flingué Messi et les joueurs de l'Albiceleste. Ses propos sont relayés par Voetbal Zone.

«Tu en rigoles maintenant, mais à part le fait qu'on a été éliminés par eux, ça m'énerve terriblement. Nous montrons cela ici, eh bien, bien. Je pense qu'il (Messi, ndlr) est irrespectueux envers ses collègues et envers Louis van Gaal. Nous savons que Van Gaal traverse une période difficile. Ils ne comprennent pas cela là-bas». La tension n'est visiblement toujours pas redescendue dans le camp néerlandais.