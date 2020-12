Chelsea veut vendre cinq joueurs en janvier !

Sous la direction de Frank Lampard, Chelsea retrouve quelques couleurs depuis plus d'une saison. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Champions League en finissant premiers de leur groupe, les Blues, qui ont été défaits ce samedi sur la pelouse d'Everton (0-1), sont aussi troisièmes de Premier League, dans un championnat qui s'annonce ouvert.

La suite après cette publicité

Mais les pensionnaires de Stamford Bridge sont aussi connus pour les transferts. Outre le fait qu'ils ont dépensé une véritable petite fortune cet été, ils ont aussi de nombreux joueurs prêtés et donc sous contrat. Cet hiver, la direction de l'écurie londonienne s'est mise en tête de vendre pas moins de cinq éléments selon les informations du Daily Express.

Kepa sur le départ aussi

Marina Granovskaia, véritable bras droit du propriétaire Roman Abramovich, doit donc réduire l'effectif de Frank Lampard. En tête de la liste des éléments à vendre, on retrouve le portier espagnol Kepa Arrizabalaga. Détrôné de son poste de numéro 1 par l'ancien Rennais Édouard Mendy, il émarge à 204 000 euros par semaine et il lui reste quatre ans et demi de contrat. Cela va être assez complexe.

Le latéral, Marcos Alonso, va sur ses trente ans et dispose aussi d'un salaire sympathique. Il n'a disputé que trois rencontres depuis le début de la saison et fait figure aussi de favori au départ. Devenu quatrième défenseur central dans la hiérarchie, Andreas Christensen se voit aussi montrer la porte de sortie, tout comme Danny Drinkwater et Baba Rahman, qui étaient déjà candidats au départ au dernier mercato. L'été a été brûlant à Chelsea, l'hiver le sera sans doute aussi !