Jota va quitter le Stade Rennais !

Le mercato d’hiver du Stade Rennais est décidément très animé. Jorge Sampaoli voulait du mouvement, l’Argentin a été servi. Côté arrivées, les Bretons ont frappé fort en s’offrant le milieu Seko Fofana, référence de L1 lorsqu’il évoluait à Lens, et le gardien international français Brice Samba. Et ce n’est pas terminé. Plus tôt dans la journée, nous vous avons annoncé que le SRFC s’intéressait à Denis Bouanga, joueur du Los Angeles FC.

Au rayon des départs, là aussi c’est chaud. Surtout au sein du secteur offensif. Dernièrement, nous vous avons révélé que les Turcs de Galatasaray en pinçaient pour Amine Gouiri. Ils apprécient tellement le profil de l’international algérien qu’une première offre officielle de 13 M€ (+ des bonus) a été transmise au SRFC. Enfin, Henrik Meister, qui avait été recruté l’été dernier pour 7 M€, va rallier l’Italie où il va être prêté avec option d’achat à Pise.

La greffe n’a jamais pris entre Jota et le SRFC

Le Danois de 21 ans ne devrait pas être le seul à plier bagage en janvier. En attendant de voir comment va développer le dossier Gouiri, Ouest France assure que Jota devrait lui aussi mettre les voiles. Le quotidien ajoute que le Portugais de 25 ans, lui aussi recruté il y a six mois pour 8 M€, rebondirait dans un club étranger, sans plus d’information sur l’identité de la formation intéressée. Le départ annoncé de l’ancien pensionnaire du Celtic Glasgow et d’Al-Ittihad n’est malheureusement pas une surprise.

Si le prix de son transfert pouvait ressembler à une bonne affaire, le bilan du Lusitanien en Bretagne est très décevant. Arrivé en septembre, Jota devait dans un premier temps reprendre de la condition physique après être resté de longs mois sans jouer en Arabie saoudite. Une fois remis, il s’est rapidement blessé avant de voir Jorge Sampaoli prendre la succession de Julien Stéphan. Un changement de coach qui ne lui a pas été bénéfique. Sous les ordres de l’Argentin, Jota n’a jamais été titulaire et a dû se contenter de quatre apparitions en six rencontres, avec un temps de jeu total de 77 minutes, soit même pas 20 minutes par match.