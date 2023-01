Riyad, la nouvelle place forte du football mondial qui explose tous les records de dépenses

La suite après cette publicité

Le 18 décembre dernier, tous les regards étaient braqués sur Doha. C’est là-bas que s’est déroulée la finale de la Coupe du Monde 2022 remportée par l’Argentine. Un mois plus tard, le Qatar a passé le relai à l’Arabie Saoudite, puisque tous les yeux sont rivés à présent sur Riyad. Ces dernières semaine, la capitale saoudienne est devenue la place forte du football mondial. Mais en réalité, cela fait des mois, voire même des années, que l’Arabie Saoudite s’active en coulisses. Dès 2016, le pays s’est lancé dans le projet "Saudi Vison 2030" sous l’impulsion du prince héritier Mohammad bin Salman, qui avait obtenu le feu vert de son père, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, a rappelé récemment la Gazzetta dello Sport.

Cristiano Ronaldo et Al Nassr, le coup de maître

L’objectif est d’organiser la Coupe du Monde 2030, en collaboration éventuellement avec la Grèce et l’Egypte. Dans cette optique, l’Arabie Saoudite veut avoir plus de visibilité et de soutien. En mai 2022, le pays a donc recruté Lionel Messi en tant qu’ambassadeur du tourisme. Si les montants n’ont pas filtré, l’Argentin est grassement rétribué pour cette mission. Quelques mois plus tard, le 30 décembre, le pays du Golfe a frappé un coup encore plus important en mettant la main sur Cristiano Ronaldo. Libre depuis son départ de Manchester United, le Portugais a dit oui à Al Nassr. Courtisé par Al-Hilal l’été dernier, il a finalement rejoint le club rival cet hiver.

Pour y parvenir, Al Nassr a offert au joueur un salaire de 200 millions d’euros jusqu’en 2025. Et l’ancien du Real Madrid aura une belle rallonge par la suite puisqu’il officiera en tant qu’ambassadeur. Plus qu’un joueur, Al Nassr a recruté un symbole. Une star permettant d’attirer les médias et les supporters du monde entier. Depuis son arrivée, CR7 a boosté les réseaux sociaux du club mais aussi les ventes de maillots, puisque la tunique floqué à son nom, vendue 115,60 euros, est en rupture de stock. Plusieurs pays tentent également d’acheter les droits de diffusion de la Saudi Pro League afin de diffuser les matches en Europe ou ailleurs dans le monde. Sa présentation au public a été suivie aux quatre coins du globe.

Le Clasico en Supercoupe d’Esapgne, le coup de projecteur

La semaine dernière, les images de lui rendant visite au Real Madrid, présent pour la Supercoupe d’Espagne, ont mis un coup de projecteur sur le pays. Un pays qui compte attirer d’autres stars dans ses filets. La semaine passée, la presse saoudienne et Mundo Deportivo ont parlé d’une offre de 300 millions d’euros par saison d’Al Hilal pour Lionel Messi. Al Nassr aurait, de son côté, approché plusieurs joueurs dont Sergio Ramos (PSG), Yannick Carrasco (Atlético), Angel Di Maria (Juventus), Sergio Busquets (FC Barcelone) ou encore Eden Hazard (Real Madrid). Cette semaine, la presse ibérique a annoncé que Keylor Navas (PSG) avait été dragué par le club de CR7. Outre les joueurs, l’Arabie Saoudite a aussi mis la main sur l’organisation d’évènements importants.

Durant ce mois de janvier, le pays a déjà accueilli la Supercoupe d’Espagne. Une compétition organisée depuis 2020 en Arabie Saoudite et qui rapporte au minimum 35 M€ à la Fédération royale espagnole de football pour chacune des 4 éditions. Mais le jackpot peut augmenter de 5 M€, soit 40 M€, si la finale oppose le Real Madrid au FC Barcelone. Ce qui a été le cas cette année 2023. Les Culés ont d’ailleurs été sacrés dimanche (victoire 3 à 1) et ont empoché 4,8 M€ (2,8 M€ pour la participation et 2 M€ pour le succès final). Les Merengues, eux, ont gagné 3,8 M€ (2,8 M€ pour la participation et 1 M€ pour sa place de finaliste) . Valence (1,7 M€) et le Betis (750 000 euros), présents dans le carré final, ont aussi été payés.

La Supercoupe d’Italie, le coup de poker

A noter que la fédération espagnole reverse une grosse partie de la somme touchées au football professionnel (20 M€) et donne une commission de 4 M€ d’euros à Kosmos, la société de Gerard Piqué qui a a négocié le deal avec l’Arabie Saoudite. Sa boîte aurait d’ailleurs perçu 24M€ pour transférer la Supercoupe d’Espagne dans le Golfe. L’Arabie Saoudite a aussi sorti le chéquier pour accueillir la finale de la Supercoupe d’Italie. Depuis 2019, le pays du Golfe a obtenu un accord pour accueillir trois des cinq finales de la compétition. Ce qui n’a pas forcément été bien perçu à l’époque en Italie. A présent, cela est devenu "normal" de gérer ce match. La presse italienne évoquait un montant de 8 millions d’euros pour chaque édition organisée. Mais les différentes parties discutent d’un nouvel accord.

Cette fois-ci, le magazine spécialisé Milano Finanza parle d’un montant de 138 M€ pour gérer les six éditions de la Supercoupe d’Italie entre 2023 et 2029, soit 23 M€ nets par année. La ligue de football italienne devrait donc empocher ce montant ce soir lors de la finale qui opposera ce soir à 20 heures l’Inter Milan à l’AC Milan. Une affiche qui sera diffusée dans 165 pays à travers le monde (la France n’en fait pas partie). De quoi braquer à nouveau les projecteurs sur l’état saoudien. Et que dire du match de gala organisé demain entre le Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar et une sélection de joueurs évoluant à Al Hilal et Al Nassr. Un choc qui sera suivi dans le monde entier et devant un stade à guichets fermés puisque les billets se sont vendus comme des petits pains.

Le choc Messi-CR7, le coup de pub

D’ailleurs, un spectateur, un certain Mushref al-Ghamdi qui est un richissime magnat de l’immobilier saoudien; a déboursé 2,6 millions d’euros pour acheter un billet premium lui permettant d’assister à la cérémonie de remise de prix au vainqueur après la match et de pénétrer ensuite dans les vestiaires. L’occasion de rencontrer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui fera parti de la sélection des clubs saoudiens. Car plus qu’un match d’exhibition, cette affiche opposera les deux stars du football mondial certainement pour la dernière fois. Et c’est en Arabie Saoudite que se déroulera cet évènement planétaire. Pour avoir cette exclusivité, le pays du Golfe a généreusement rétribué le PSG, qui empochera un peu plus 10 millions d’euros pour cette soirée placée en pleine semaine et en plein milieu d’une saison déjà chargée.

Un timing qui a d’ailleurs fait grincer des dents en coulisses à Paris. Mais le PSG a décidé de répondre favorablement à cette invitation et à cette belle offre. Difficile de résister aux millions offerts par l’Arabie Saoudite, qui a accueilli presque autant de stars sur son sol en une semaine que le Qatar durant un mois. Karim Benzema, Luka Modric, Robert Lewandowski, Pedri, Rafael Leão, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Cristiano Ronaldo, tous ont joué ou vont jouer au King Fadh International Stadium de Riyad. La meilleure des publicité pour un pays qui veut plus que jamais organiser le Mondial 2030 et devenir l’une des places fortes du football. L’Arabie Saoudite est bien parti pour réussir son pari.