Man City - Fulham : la réaction d'Erling Haaland après la victoire

Manchester United s'en est encore remis à Erling Haaland. De retour d'une blessure au pied, le Norvégien n'a pas pu être aligné lors du coup d'envoi de la rencontre, mais a tout de même réussi à se montrer décisif contre Fulham (2-1), au cours d'un match compliqué, où il a inscrit un penalty décisif dans les derniers instants. Ému lors de son but, l'attaquant de 22 ans a détaillé ses émotions.

«C'est fantastique de revenir. Je me rappelais des moments les plus nerveux de ma vie, c'est normal, c'est un penalty de dernière minute que j'ai marqué, même si ce n'était pas très bien tiré. J'étais blessé depuis la semaine dernière, cela fait plaisir de revenir avec la victoire. Ce n'était pas facile de regarder le match depuis le banc, je veux jouer tout le temps. Mais on a gagné les trois points. On a eu des occasions, il fallait gagner à dix contre onze», a-t-il expliqué au micro de la Premier League, diffusé sur Canal +.