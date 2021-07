Juventus : la volte-face de Cristiano Ronaldo

Partira ou ne partira pas, cette question quant à l'avenir de Cristiano Ronaldo revient avec insistance du côté de Turin depuis de longues semaines. Arrivant en fin de contrat en 2022, le quintuple Ballon d'Or est à un tournant de sa fin de carrière. Échaudé par les échecs en Ligue des Champions de la Vecchia Signora mais également considéré par le club comme un investissement financier très important, le natif de Funchal est dans le flou. Nous vous avons notamment fait part d'un intérêt du Paris Saint-Germain très récemment.

D'un point de vue officiel en revanche, la Juventus est montée au créneau jeudi dernier en expliquant que Cristiano Ronaldo était bien au cœur du projet. Une sortie médiatique bien sentie puisque le club du Piémont et le clan Cristiano Ronaldo réfléchiraient à prolonger l'aventure comme l'explique dans ses colonnes la Gazetta dello Sport. Cette décision est intervenue après l'élimination du Portugal contre la Belgique à l'Euro 2020. Pouvant se reconcentrer sur son avenir en club, CR7 a longuement discuté avec son agent Jorge Mendes.

Vers une prolongation d'un an ?

Le représentant de Cristiano Ronaldo a longuement évoqué avec son poulain la possibilité de prolonger d'une année supplémentaire avec la Juventus. Cette idée aurait germé dans l'esprit de l'attaquant qui serait désormais prêt à prolonger jusqu'en juin 2023. Un contrat qui le liera jusqu'à ses 38 ans avec la Vecchia Signora. Si la Juventus n'a pas encore pris sa décision étant donné que des discussions avec le PSG et Manchester United ont déjà eu lieu, le signe d'un rapprochement est bien présent. En effet, cette prise de position de Cristiano Ronaldo et de son camp aurait été bien accueillie par Andrea Agnelli, le président de la Juventus, et le coach Massimiliano Allegri.

Cristiano Ronaldo, malgré les échecs du club turinois depuis trois ans, pourrait donc rester au moins une année supplémentaire. Un choix également guidé par des raisons financières puisque les impôts sur ses revenus à l'étranger sont peu importants en Italie. Cristiano Ronaldo donnerait la priorité à la Juventus en l'absence de proposition solide de Manchester United ou du Paris Saint-Germain pour l'instant. Actuellement en vacances, Cristiano Ronaldo est attendu à Turin à la fin du mois de juillet. Les prochaines semaines s'annoncent donc primordiales dans ce dossier.