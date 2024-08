Mauvaise nouvelle pour le PSG dans le dossier Lutsharel Geertruida

Contrairement à son habitude, le PSG avance sereinement dans son mercato estival retouchant par petite touche son effectif à coup de dizaines de millions d’euros. Si le gardien de but Matvey Safonov (25 ans) a signé pour cinq saisons dans le cadre d’un transfert estimé à près de 20 M€, que João Neves a débarqué il y a quelques jours à Paris contre un chèque de 60 M€, et que la surprise équatorienne de l’Eintracht Francfort William Pacho s’est engagé avec le PSG contre un chèque de 40 M€, Paris entame la dernière ligne droite avec comme objectif principal le recrutement de la pépite du Stade Rennais Désiré Doué. Ce dernier, qui vient de donner sa préférence au champion de France en titre, devrait rapidement débarquer dans la cité olympique.

D’ici le 30 août, une surprise ou deux pourraient venir garnir les rangs de la formation coachée par Luis Enrique. Parmi elles, figure une de longue date. Un certain Lutsharel Geertruida. Pour rappel, le défenseur droit international néerlandais, vu à l’Euro 2024 en Allemagne avec les Pays-Bas, tient entre ses mains une offre de Luis Campos depuis le mois de juin. Mais depuis, plus de son, ni d’image de la part du PSG, qui était fort occupé sur les dossiers mentionnés ci-dessus. La probable prolongation de contrat d’Achraf Hakimi à Paris ainsi que l’incertitude planant autour de Nordi Mukiele ont fait passer le dossier Geertruida en stand-by du côté parisien.

Aston Villa passe à l’offensive pour Lutsharel Geertruida

Mais à moins de trois semaines de la fin du mercato estival, le latéral droit néerlandais du Feyenoord Rotterdam n’a plus le temps d’attendre. S’il était intéressé à l’idée de rejoindre le PSG, l’attrait de la Premier League l’est tout autant pour le joueur de 24 ans qui a repris le championnat d’Eredivisie avec le 2e du dernier championnat. Selon nos informations, Aston Villa fait le forcing pour le recruter. Les Villans, qui vont participer à la Ligue des Champions sous les ordres d’Unai Emery, doivent remplacer Diego Carlos en partance pour Fulham et ont fait du Batave leur priorité.

Déjà très actif sur le mercato, les dirigeants de Villa ont bien l’intention d’offrir l’effectif le plus compétitif possible à leur coach espagnol, qui serait de son côté ravi de pouvoir compter sur le renfort de Lutsharel Geertruida dont la valeur est estimée à 32 M€. Pas de quoi effrayer la formation de Birmingham qui a déjà dépensé plus de 176 M€ cet été. Pas une bonne nouvelle donc pour le PSG, qui pourrait voir une cible préférentielle estivale lui filer entre ses doigts… A suivre.