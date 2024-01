West Ham veut casser la banque pour Victor Boniface

Encore invaincu cette saison, le Bayer Leverkusen réalise une saison fantastique. Le club allemand a conforté sa place de leader en Bundesliga en s’imposant sur la pelouse du RB Leipzig hier (2-3). Absent hier car il est blessé jusqu’à avril, l’avant-centre Victor Boniface (23 ans) est très performant cette saison. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Union Saint-Gilloise, Boniface a déjà inscrit dix buts et délivré sept passes décisives en 16 matchs joués en championnat. Des prestations qui ont tapé dans l’oeil de West Ham, prêt à faire sauter la banque.

En effet, d’après les informations du tabloïd The Sun, les Hammers voudraient devancer Chelsea et Newcastle, également sur le coup, et proposer un transfert record pour s’offrir les services de l’attaquant nigérian. Le club anglais aurait des doutes à long terme sur Danny Ings et Michail Antonio, qui pourraient prendre la porte pour faciliter le transfert de Boniface. À noter que Saïd Benrahma, dans le viseur des deux Olympiques en Ligue 1, est également poussé vers la sortie. Le directeur sportif de West Ham, Tim Steidten, négocie avec son ancien club, Leverkusen, pour que l’opération soit conclue avant la fin du mercato hivernal. Affaire à suivre…