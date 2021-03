L'OM va sanctionner Pol Lirola et Leonardo Balerdi

La suite après cette publicité

Hier après-midi, Marca a fait sensation en révélant que deux joueurs de l’Olympique de Marseille avaient été surpris par la police de Badalona (ville située dans la banlieue de Barcelone) en train de participer à une fête illégale, enfreignant ainsi les règles sanitaires mises en place en Espagne. Les participants de cette petite sauterie se trouvaient dans une villa dédiée au tourisme quand les voisins se sont plaints pour tapage nocturne, une fois l’heure du couvre-feu passée (22h, ndlr).

Appelée sur place, la police, a eu du mal à entrer dans la villa puisque les 33 personnes présentes sur les lieux refusaient d’ouvrir. Quelques minutes après l’annonce de Marca, les médias catalans n’ont pas tardé à dévoiler l’identité des deux Phocéens incriminés : Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Arrivés cette saison à l’OM, l’Espagnol (23 ans) et l’Argentin (22 ans) n’ont pas vraiment choisi le bon moment pour se distinguer.

Absents face à Dijon ?

Pointé du doigt, Lirola a ensuite tenté de se défendre. « C'était un dîner avec six personnes ». Pas suffisant pour leur éviter des sanctions. Dans son édition du jour, La Provence indique que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli n’ont pas du tout apprécié cet écart de conduite. Le quotidien ajoute que l’erreur de jeunesse sera quand même un argument pris en compte.

« Désolés », Lirola et Balerdi seront tout de même sanctionnés en interne. Et visiblement, Sampaoli préfère que ce soit Longoria qui applique la sanction adéquate. Mais ce n’est pas tout. Après avoir « festoyé » avec plusieurs personnes, les deux défenseurs pourraient être mis à l’isolement par l’OM, afin d’éviter tout danger de possible contamination pour le reste de l’effectif. Si c’est le cas, Lirola et Balerdi devraient être forfaits pour le match contre Dijon dimanche. Une rencontre pour laquelle Sampaoli doit déjà se passer de Duje Caleta-Car.