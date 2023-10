PL : Liverpool et Aston Villa intraitables à domicile, Brighton accroché par Fulham

Ce dimanche après-midi, trois belles oppositions avaient lieu à 15h pour le compte de la 10e journée de Premier League. A Anfield, l’atmosphère était spéciale avant d’affronter Nottingham Forest (15e). En effet, l’affaire de l’enlèvement des parents de Luis Diaz a forcément dû refroidir la belle atmosphère qui règne depuis plusieurs semaines chez les Reds. Pour autant, sur le pré, les hommes de Jürgen Klopp n’ont pas semblé atteints. En effet, alors que Diogo Jota a ouvert le score à la demi-heure de jeu (1-0, 31e), ce dernier a décidé de célébrer sa réalisation en brandissant un maillot de son coéquipier colombien. Après ces quelques secondes d’hommage, c’est Darwin Nunez qui a offert le break au club de la Mersey quatre minutes plus tard (2-0, 35e). Plus discrets au retour des vestiaires, les compères de Mohamed Salah ont inscrit un troisième but grâce à l’ailier égyptien et glanent trois points précieux qui leur permettent de grimper à la troisième place du classement. Ils sont désormais à trois points du leader Tottenham.

Liverpool est talonné de près par Aston Villa. Ce dimanche, le club basé à Birmingham s’est imposé à domicile face au relégable Luton et est remonté à la quatrième place. A l’issue d’un premier acte maîtrisé, les locaux ont pris l’avantage grâce à John McGinn. Au retour des vestiaires, Moussa Diaby a inscrit son troisième but de la saison en Premier League pour faire le break (2-0, 49e). Et alors que Thomas Lockyer a offert la victoire aux Villans en marquant contre son camp (3-0, 62e), Dibu Martinez a lui aussi inscrit un but malheureux dans ses propres filets (3-1, 82e). Dans la dernière rencontre de ce triplex, Brighton a été tenu en échec à domicile face à Fulham. Evan Ferguson avait pourtant lancé les hostilités en faveur des Seagulls (1-0, 26e). Finalement, Joao Palhinha a climatisé l’AMEX Stadium pour permettre aux Cottagers d’aller chercher un précieux point dans le sud de l’Angleterre. Brighton est septième, Fulham quatorzième.