Serie A : l'AC Milan renverse l'Inter grâce à un doublé d'Olivier Giroud

C'était jour de derby de la Madonnina ce samedi en Italie. L'Inter accueillait l'AC Milan dans un stade Giuseppe Meazza, libéré de sa jauge de 5000 spectateurs et acquis aux couleurs nerazzurri. Les Intéristes, champions en titre, étaient assurés de rester en tête du championnat à l'issue de cette 24ème journée, tandis que les Rossoneri, 3e, souhaitaient mettre la pression sur le Napoli, devant eux à la différence de but. Pour cette rencontre, Simone Inzaghi avait décidé d'aligner un onze identique à celui qui avait battu Venise le 22 janvier, à l'exception de Matteo Darmian remplacé par Denzel Dumfries au poste de piston droit. Son homologue Stefano Piolli plaçait sa confiance en attaque dans l'international français Olivier Giroud, aligné aux côtés de trois autres tricolores : Théo Hernandez, Mike Maignan et Pierre Kalulu, tandis que Franck Kessie et Ismaël Bennacer effectuaient leur retour dans le onze.

Après s'être inclinés lors des trois dernières rencontres opposant les deux équipes en 2021, les partenaires de Zlatan Ibrahimovic, toujours pas remis d'une blessure au tendon d'Achille, avaient à coeur de changer la donne en 2022. Ainsi, ils ont démarré le match en mettant de l'intensité, provoquant la première occasion avec ce centre de Calabria dévié en corner (3e), avant de se faire une petite frayeur en encaissant un but de Dumfries, finalement refusé pour un hors-jeu de Perisic (10e). Une minute plus tard c'est l'autre croate de l'Inter, Brozovic, qui oblige Mike Maignan à réaliser une très bonne claquette réflexe (11e). Après une bonne domination dans le jeu, l'Inter s'est créé une seconde occasion dangereuse avec cette reprise de Barella qui passe près du poteau de Maignan (26e), puis une troisième quelques minutes plus tard sur cette frappe à bout portant de Dumfries, bien stoppée une nouvelle fois par le gardien français. S'étant repris dans le jeu les Milanais forcent Samir Handanovic à se déployer sur une belle frappe de l'extérieur de la surface de Tonali (34e). Lautaro Martinez y a répondu quelques minutes plus tard, forçant Maignan à dégager sa frappe des deux poings en corner (37e). Sifflé par la Curva Sud, Calhanoglu, l'ancien rossonero, servait parfaitement Perisic sur ce coup de pied de coin pour l'ouverture du score de l'Inter.

Olivier Giroud relance la course au Scudetto !

Les Rouges et Noirs rentraient aux vestiaires dos au mur, après une bonne première mi-temps dominée par l'Inter Milan (9 tirs à 3). Les Rossoneri pouvaient remercier leur gardien de les avoir maintenu en vie dans ces quarante-cinq premières minutes (4arrêts en 1MT). Afin de changer son animation offensive, Piolli a fait entré en jeu Junior Messias en lieu et place d'Alexis Saelmaekers dès le début de la seconde période. D'entrée de jeu, Bennacer intervenait très bien sur Calhanoglu qui filait tout seul vers le but (48e), avant que Tonali ne retente sa chance de loin (49e) de l'autre côté du terrain. Cette seconde période a commencé comme la première, avec beaucoup d'intensité de la part des deux équipes sans qu'aucun but ne soit inscrit. A la 57e minute Franck Kessie, placé en tant que meneur de jeu, est remplacé par Brahim Diaz quelques minutes avant que Calhanoglu ne soit averti pour contestation (59e). Légèrement dominé dans les vingt-cinq premières minutes de la seconde période, les Intéristes se sont créés quelques occasions sur corner notamment.

Les vingt dernières minutes de ce derby démarrent par le double changement de Simone Inzaghi, qui fait rentrer Alexis Sanchez et Federico Dimarco à la place de Lautaro Martinez et du buteur Ivan Perisic (69e), suivi de la sorti du passeur décisif Hakan Calhanoglu, remplacé par le milieu chilien Arturo Vidal. Les Milanais qui poussaient depuis quelques minutes ont égalisé grâce à un but d'Olivier Giroud (75e) qui s'est arraché pour reprendre une frappe contrée de Brahim Diaz, auteur d'une entrée remarquée. La fin de match s'annonçait éléctrique et on n'a pas été déçu puisque le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Bleus a inscrit un doublé seulement trois minutes après son premier but, d'un très bel enchainement (78e).Les Milanais ont tenu bon jusqu'au bout, les dernières minutes étant hachées par les fautes. Théo Hernandez étant même exclu dans les dernières secondes pour une faute sur Dumfries. Les Milanais reviennent donc à un point de l'Inter, qui compte un match de moins, et met donc la pression sur le Napoli qui se déplace sur le terrain de Venezia ce dimanche. Les Rossoneri peuvent remercier leurs internationaux Mike Maignan et Olivier Giroud tandis que les Intéristes peuvent se mordre les doigts d'avoir laissé filer 3 points qui semblaient acquis à 15 minutes de la fin du match.