PSG : le retour aux affaires appliqué de la MNM

Le PSG peut compter sur son arme la plus redoutable. Après la dernière trêve internationale avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, le club de la capitale a entamé un nouveau marathon face à l'OGC Nice (2-1) samedi, dans un choc comptant pour la 9ème journée de Ligue 1. Le Parc des Princes n'a pas assisté au match le plus abouti de la saison, Christophe Galtier ayant aussi fait tourner contre les Aiglons, mais les Rouge et Bleu ont su mettre les ingrédients nécessaires pour reprendre la tête du classement à l'OM.

Un succès dessiné en grande partie grâce au trio infernal parisien, composé des stars que sont Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Les deux premiers cités ont d'ailleurs été titularisés aux côtés d'Hugo Ekitike, décevant pour sa grande première, tandis que le champion du monde 2018 a pris place sur le banc au coup d'envoi pour souffler. C'est certes ce même KM7, rentré à l'heure de jeu, qui a offert les trois points à son équipe en reprenant victorieusement un centre de Nordi Mukiele. Mais cela n'enlève en rien la qualité du match effectué par l'Argentin et le Brésilien.

Mbappé en héros, un duo Neymar-Messi des grands soirs

Leo Messi a lancé les hostilités en inscrivant un sublime but sur coup franc, régalant le Parc des Princes tout au long de la partie. Neymar, avec qui la Pulga a beaucoup cherché à combiner, a lui livré une prestation dans la continuité de ses dernières sorties, aussi bien avec Paris qu'avec le Brésil en sélection. Son attitude sur le pré continue de faire dire qu'il se sent en pleine forme, à quelques semaines d'un Mondial au Qatar où il sera très attendu. Le n°10 francilien a touché 109 ballons (total le plus élevé du match) contre Nice.

Ses nombreux décrochages ont bien aidé ses partenaires et embêté ses adversaires, qui ont dû commettre 4 fautes sur lui. "Ney", qui a bien tenté d'imiter le septuple Ballon d'Or sur coup franc sans succès (36e) et qui a manqué de précision sur un service de Mbappé (64e), a aussi su rester dans son match. Sa légère prise de bec avec Rosario en première mi-temps (19e) ne lui a pas porté préjudice et il n'est pas tombé dans la provocation, erreur qu'il aurait pu commettre autrefois.

La MNM fait rêver Paris

« On est tous contents de lui, de sa performance, de la mentalité qu'il a sur le terrain, se réjouissait Marquinhos en zone mixte après la rencontre. Il aide beaucoup, il se rend beaucoup disponible. C'est ça qu'il faut garder jusqu'à la fin de la saison. On va l'aider pour qu'il puisse bien finir la saison, aller chercher des grandes choses, c'est le plus important pour lui, pour nous et pour moi surtout, vu que je suis avec lui au PSG et en sélection. J'espère qu'il va rester performant comme ça jusqu'en fin de saison. »*

Et le capitaine du PSG de témoigner devant les caméras. « Kylian est le sauveur, c'est lui qui marque le but qui nous délivre. […] Le but sur coup franc de Messi ? Ce sont deux buts de deux grands joueurs. On voit la qualité des grands joueurs qu'on a. » Christophe Galtier a de quoi envisager un avenir radieux : le trio magique annoncé depuis de longs mois, qui a eu bien du mal à s'affirmer l'an dernier, semble bel et bien s'installer aux avant-postes. Le PSG en aura bien besoin pour aller, enfin, soulever la première Ligue des champions de son histoire.