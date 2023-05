Bundesliga : Leipzig renverse le Werder Brême et grimpe sur le podium

Ce dimanche, Leipzig avait l’opportunité de monter sur le podium en cas de victoire à domicile face au Werder Brême. Alignant une attaque composée de Timo Werner et Christopher Nkunku, Marco Rose faisait le pari de l’offensive mais le RasenBallSport n’arrivait pas à trouver la faille lors du premier acte malgré la tentative de corner rentrant signé Dominik Szoboszlai qui a finalement trouvé le poteau (41e). La rencontre s’est emballée au retour des vestiaires. Plus inspirés offensivement, les locaux ont cru trouver la faille peu après l’heure de jeu mais le but de Nkunku a finalement été refusé en raison d’une légère poussette de Mohamed Simakan au début de l’action.

Quelques minutes plus tard, Leonardo Bittencourt a ouvert le score contre le cours du jeu pour le Werder (0-1, 70e). Sonnés, les joueurs de Leipzig ont finalement pu se remettre la tête à l’endroit grâce à un coup de casque signé Willi Orban (1-1, 87e). Dans un temps additionnel fou de 7 minutes, Eren Dinkci pensait climatiser la Red Bull Arena mais l’attaquant allemand était en position de hors-jeu (90+2e). Quelques minutes, c’est Dominik Szoboszlai qui, à la suite d’un cafouillage, a fait exulter tout le stade. Une victoire au mental pour Leipzig qui grimpe donc à la troisième place en grillant la priorité à l’Union Berlin.

