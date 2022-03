PSG - Bordeaux : Pochettino proclame l'union sacrée

La suite après cette publicité

Une victoire au goût amer. Sans être brillant, le PSG a battu sur sa pelouse une équipe de Bordeaux bien trop brouillonne face aux buts et grâce à un Keylor Navas auteur de plusieurs parades décisives (3-0). Mais c'est dans une ambiance délétère que le PSG a obtenu ce succès. Comme annoncé, le CUP a manifesté sa colère durant toute la rencontre quelques jours après la terrible désillusion face au Real Madrid en Ligue des champions...

Sifflets, chants de protestations, message à la direction, les revendications du virage Auteuil étaient nombreuses. En conférence d'après-match, le coach Mauricio Pochettino a raconté comment il a vécu cette après-midi très particulière. «Avec de la tristesse. Je pense comme tout le monde qui aime le Paris Saint-Germain. Avec la douleur de l'élimination, on a ressenti de la tristesse pour ce que j'ai vécu aujourd'hui ici», a-t-il confié.

Mauricio Pochettino assume l'échec en Ligue des Champions

Le tacticien argentin n'a pas cherché à se cacher. Il assume entièrement les responsabilités de cette élimination. Mais ce dernier souhaite que le club, les joueurs, s'unissent tous ensemble pour se relever de cet échec. «On a tous senti, on est tous touchés. On comprend et on vit cette déception et cette frustration. C'est quelque chose qu'on vit tous ensemble, comme une équipe parce que cette frustration et cette déception, c'est quelque chose qu'on ressent tous dans le club. Maintenant, il y a cette responsabilité qu'il faut assumer, nous sommes les responsables», a-t-il concédé.

Un discours réaliste de la part de l'entraîneur parisien qui est annoncé sur le départ en fin de saison. Sans la Ligue des Champions et la Coupe de France, la fin de saison du club de la capitale risque d'être très longue. Reste à savoir comment le PSG parviendra à se relever de cet énième couac. Le PSG vivra certainement un tournant dans son histoire cet été. Avec des révolutions à tous les étages.