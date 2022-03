Les premières idées du PSG pour sa révolution !

Solide leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'apprête à croiser le fer avec les Girondins de Bordeaux, lanterne rouge, à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 1. Un duel des extrêmes, d'ores et déjà placé sous le signe de la tension où les supporters parisiens ont bien exprimé leur colère dans l'antre du Parc des Princes. Et pour cause. Quatre jours seulement après la débâcle vécue en terres madrilènes (1-3) et un nouvel échec cuisant sur la scène européenne, les Parisiens traversent des heures pénibles et le vestiaire se retrouve, lui, au bord de l'implosion. Des joueurs touchés, un entraîneur marqué psychologiquement et plus proche que jamais de la sortie, et ce sans parler d'une direction remise en cause ces derniers jours.

La suite après cette publicité

Une élimination qui laisse donc des traces et qui pose inévitablement la question de l'après au sein du club de la capitale. Comment se relever d'un tel affront ? Quels leviers activer pour (enfin) permettre au PSG de passer ce cap qui semble, jusqu'alors, inatteignable ? Qui sont les responsables de cette crise aussi sportive que mentale ? Autant d'interrogations que les plus hautes sphères du PSG se posent actuellement. Et à ce titre, la révolution semble bel et bien en marche. Dans cette optique, ce dimanche matin, Telefoot indique tout d'abord que les dirigeants parisiens, sonnés, souhaitent prendre leur temps avant d'agir. Un temps de réflexion qui n'empêche cependant pas ces derniers de poser les premières bases de ce que pourrait être le visage du PSG de demain. Premièrement au niveau du board. Si l'avenir de Leonardo au Paris Saint-Germain s'assombrit de plus en plus et que Fabio Paratici, le directeur sportif de Tottenham, est désormais une piste sérieuse pour le remplacer, le Brésilien travaillait déjà sur le prochain mercato.

Contacts noués pour Lucas Paqueta et Paul Pogba, Neymar ne sera pas retenu !

Dans cette optique, Telefoot affirme que des contacts avec le leader technique de l'OL, Lucas Paqueta, ont été noués. Déjà évoqué cet hiver, le Brésilien reste ainsi une piste prioritaire pour l'été prochain. Doué techniquement et véritable fer de lance de l'effectif rhodanien, le meneur de jeu auriverde, sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OL, serait en effet très apprécié par Leonardo, qui l’avait d’ailleurs fait venir à l'AC Milan. Mais ce n'est pas tout. Au rang des possibles arrivées, le PSG, qui fait malgré tout de Kylian Mbappé sa priorité absolue, est donc également entré en contact avec un certain Paul Pogba qui n'a toujours pas prolongé du côté de Manchester United et qui sème encore le doute quant à son avenir. Deux renforts potentiels auxquels s'ajouteront, très certainement, quelques départs.

Illustration même de la révolution souhaitée et entreprise. Et le média français apporte, en ce sens, une information de taille. Sous le feu des critiques, à l'instar de ses coéquipiers, Neymar, muet pour la première fois de sa carrière en LDC, est également considéré comme l'un des principal responsable de la désillusion à Madrid. Dès lors, l'ancien barcelonais, lié au PSG jusqu'en 2025, ne serait pas retenu en cas d'offre intéressante ! A noter, toutefois, que les émoluments XXL du Brésilien pourrait dissuader bon nombre d'éventuels courtisans. Chahuté et très décevant depuis son arrivée, Lionel Messi devrait quant à lui avoir l'opportunité de se racheter dans la capitale française dès l'année prochaine. Une nouvelle chance pour la Pulga que ne devrait cependant pas connaître son compatriote argentin Angel Di Maria, plus que jamais pressenti pour quitter librement le PSG. Une chose est sûre, le fiasco de Madrid va bel et bien entraîner une révolution inédite dans les rangs parisiens, et ce à tous les étages...