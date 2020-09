Leicester, l'outsider qui fait déjà trembler la Premier League

Ce soir, Arsenal et Liverpool vont s'affronter dans le choc de ce lundi en Premier League. En cas de victoire, une des deux formations comptera neuf points et rejoindra Everton en tête du classement, qui fait un début de saison canon, mais aussi Leicester. Les Foxes, ce dimanche, se sont largement imposés sur le score de cinq buts à deux contre le Manchester City de Pep Guardiola.

Les joueurs de Brendan Rodgers ont remporté leurs trois premières rencontres officielles cette saison, ont marqué douze réalisations et n'ont encaissé que quatre petits buts. Contre les Citizens, ils ont obtenu trois penalties et surtout Jamie Vardy se payé le luxe de s'offrir un hat-trick, le portant, avec Dominic Calvert-Lewin, en tête du classement des buteurs d'outre-Manche avec cinq pions.

Vardy, expert en penalties

Ce match contre City résume assez bien la carrière de Vardy qui marque des buts comme certains enfileraient des perles. Contre le Big Six britannique, il a déjà inscrit 35 buts, ce qui n'est pas rien pour un avant-centre révélé sur le tard. Il est compliqué de résumer le match de Vardy à ses deux penalties marqués même si c'est l'une de ses spécialités (il en a marqué 23 sur les 27 obtenus par les Foxes).

Lors du sacre surprise de Leicester, en 2016, Vardy avait déjà marqué de son empreinte le championnat. Cette saison, avec cette faculté de se projeter vers l'avant, d'encaisser relativement peu de buts et d'être d'une efficacité redoutable devant, le club des Midlands de l'Est peut à nouveau rêver. Forts contre les faibles et maintenant fort contre les forts, les Foxes peuvent, s'ils continuent sur ce rythme à aller plus haut et rêver plus grand...