Les ex du PSG s'éclatent presque tous loin de Paris

Cette semaine a été compliquée pour le Paris Saint-Germain. Défaite à Leipzig en Ligue des Champions et victoire à la Pyrrhus contre Rennes ce samedi soir. En effet, Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand du Paris SG, a vu la liste des blessés s'allonger de quatre nouveaux noms (Moise Kean, Thilo Kehrer, Alessandro Florenzi et Idrissa Gueye) alors que la trêve internationale va débuter ce lundi.

Mais les fans parisiens ont pu au moins admirer les performances d'éléments qui sont probablement restés un petit peu dans leur cœur. Thiago Silva, du côté de Chelsea, et Edinson Cavani, à Manchester United. Concernant le premier cité, il réussit parfaitement ses premiers pas en Angleterre avec les Blues de Frank Lampard. Pièce maitresse de la défense de la formation londonienne, il a effectué un match excellent contre Sheffield United.

Cavani et Thiago Silva ont marqué

Cinq duels sur sept remportés, il a touché 125 fois le ballon et a réussi 88,9% de ses passes. En plus de cela, il a été à la réception d'un coup franc d'Hakim Ziyech et pour sa seule tentative cadrée, il a trouvé le chemin des filets. Pour l'attaquant, l'adaptation met un peu plus de temps. Mais comment lui en vouloir quand on sait que ses concurrents sont Anthony Martial et Marcus Rashford ?

Ce samedi, sur la pelouse d'Everton, El Matador est entré en jeu à la 82e minute à la place d'Anthony Martial. Si tout n'a pas été parfait (il a réussi un passe sur les deux qu'il a eues à faire et il n'a remporté aucun de ses deux duels), il a ouvert officiellement son compteur but (90e +5). Sur une contre-attaque, Bruno Fernandes, alors plein axe, embarque les deux défenseurs vers la gauche avant de servir l'Uruguayen à droite. Seul de tout marquage, l'ex-Parisien fait parler sa qualité de finition pour marquer le troisième but des siens.

Tuchel aurait probablement aimé les avoir - encore - avec lui, même si cette belle journée pour les anciens Parisiens a été un peu ternie par la performance de Thomas Meunier dans le Klassiker. Pas aidé par Jadon Sancho, le Belge a souffert face à l'armada du Bayern Munich (défaite 3-2 du BvB) et un Lucas Hernandez (1 passe décisive) très en jambes. L'avertissement du premier but refusé à Lewandowski n'aura pas suffi puisque Meunier, à la peine face à Gnabry, a laissé trop d'espace dans son couloir, précipitant la défaite des siens. Resté sur le banc munichois, Choupo-Moting a dû serrer les dents pour son ancien partenaire.