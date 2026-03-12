Pep Guardiola se fait fustiger après la débâcle de City, le retour en grâce d’Ousmane Dembélé

Pep Guardiola n’est pas épargné par la presse

"Le triplé de Federico Valverde oblige Manchester City au miracle" écrit le Daily Mail. Les Skyblues ont été balayés hier soir au Bernabéu et cette défaite porte le nom de Pep Guardiola pour beaucoup de médias. Le Mirror estime que le génie du Real Madrid a donné une leçon à Pep Guardiola. L’Espagnol fait couler beaucoup d’encre en Angleterre, mais pour des raisons moins glorieuses. Pointé du doigt notamment en raison de ses choix tactiques jugés douteux, le coach des Citizens n’est pas épargné. "Pep Guardiola a reçu un vrai coup de pied" indique le Mirror dans ses pages intérieures. Après une bataille tactique déjà perdue l’an passé dans cette même confrontation, l’Espagnol a récidivé et se retrouve en mauvaise posture avant la manche retour la semaine prochaine. Même constat en France où l’on parle d’un "City sans réaction et sans Peps" en référence au tacticien. Une soirée difficile pour Pep Guardiola.

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé frappe fort pour son retour

Si le PSG s’est imposé 5-2 contre Chelsea, c’est en partie grâce à Ousmane Dembélé. De retour à la pointe de l’attaque, le Ballon d’Or s’est montré en jambes, en témoigne sa chevauchée solitaire parfaitement conclue pour reprendre l’avantage peu avant la mi-temps. "Dembouz a fait honneur à son statut" pour Le Figaro. On avait quelques doutes concernant son état de forme vu les pépins physiques récents mais Ousmane Dembélé a répondu de la meilleure des manières. Il a tout de même été remplacé en milieu de seconde période, comme un signe que Luis Enrique veut prendre le plus de précautions pour son numéro 10.

Filip Jorgensen imite Antonin Kinsky

A Chelsea, il y a un homme qui est particulièrement pointé du doigt. C’est le gardien Filip Jorgensen. "Une autre soirée européenne, un autre club anglais et une autre erreur d’un second gardien" indique le Daily Mirror qui fait référence aux 2 énormes boulettes d’Antonin Kinsky avec Tottenham mardi soir. Malheureux, le Tchèque a été imité par le Danois. A un quart d’heure du terme et alors qu’il tentait constamment de repartir court depuis le début de la partie, le portier s’est fait chiper le ballon par Bradley Barcola et Vitinha ne s’est pas fait prier pour le crucifier. Même cible pour le Daily Mail qui estime que la nervosité de Jorgensen a fait dérailler le plan de Liam Rosenior alors que le score était de 2-2 au moment de son erreur.