OM : Pablo Longoria se lâche sur le cas Jonathan Clauss

Comme souvent, l’OM a connu un mercato particulièrement actif. Cinq joueurs ont débarqué (Onana, Garcia, Merlin, Moumbagna et Luis Henrique de retour de prêt), pendant que trois autres (Vitinha, Lodi et Mughe) ont fait le chemin inverse. Mais il y a un cas particulier qui a agité l’actualité marseillaise. C’est celui de Jonathan Clauss. Le 29 janvier, soit trois jours avant la fermeture du marché des transferts, nous vous révélions que la direction n’avait pas apprécié le comportement de l’ancien Lensois, aussi bien sur qu’en dehors du terrain. Sa sortie prématurée sur blessure contre Monaco a été perçue comme un manque d’engagement de sa part.

Or, c’est justement ce que réclame l’état major du club face au manque de résultats actuels. Il n’en fallait pas plus pour le mettre sur la liste des départs potentiels, sauf que ce genre de décision aussi tardive durant le mercato n’a pas eu l’effet escompté. Clauss est resté à l’OM. Gattuso s’est entretenu avec lui et lui a fait part de sa confiance. Les choses sont aplanies même si l’international français (29 matchs toutes compétitions cette saison, 2 buts et 8 passes décisives) a démarré sur le banc face à l’OL le week-end dernier. Pablo Longoria a tout de même tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse ce mercredi. Il a notamment expliqué pourquoi il en avait voulu au joueur ces dernières semaines.

Longoria : «avec Clauss, je n’ai pas apprécié certaines choses»

«Il y a une chose importante, c’est l’institution. Avec Clauss, je vais être clair car on s’est parlé. Je suis satisfait de son niveau d’investissement mais je n’ai pas apprécié certaines choses et je pense que c’est important de le dire. C’est un joueur avec une condition extraordinaire. Il a en plus de cela une sensibilité spéciale et un joueur attachant. Mais à un moment où on demande de la responsabilité, on a besoin de leaders dans ce groupe qui doivent émerger. En tant qu’international et par rapport à son niveau, j’attends qu’il soit un exemple», assure le président olympien, exprimant également ses regrets quant à l’attitude de l’intéressé et de son entourage.

D’après lui, le clan du joueur de 31 ans aurait fait pression sur le club à un moment où on réclame l’unité. «Ça ne nous a pas plu en janvier qu’ils nous envoient différents messages. “Ah Barcelone veut le joueur.” J’ai appelé Barcelone et ce n’était pas vrai. On a noté ce type de situation. Pendant le mois de janvier, il a provoqué un effet inverse de ce qu’on attendait. Tout le monde doit être responsable. Clauss doit être un joueur important dans cet effectif, qu’il soit un exemple notamment pour les jeunes. Mais il ne l’a pas été. Cette semaine, il a été exemplaire et a eu une réaction positive. Son niveau doit permettre à l’OM d’atteindre ses objectifs, et lui-même atteindra les siens.»

La porte à une prolongation est ouverte mais…

Cet épisode laissera-t-il des traces ? La seconde partie de saison nous le dira. L’OM a besoin de lui pour redresser sa situation sportive et atteindre ses objectifs européens, et Clauss a besoin du club pour être sélectionné à l’Euro par Didier Deschamps. Dans cette histoire, il est aussi question de son contrat courant actuellement en 2025. «Il y aura des discussions dans les prochains mois (relatives à une prolongation, ndlr), promet Longoria, tout en mettant en garde. L’institution est plus grande que la situation personnelle. Il y aura un dialogue. Sa carrière est particulière et je crois que ça va lui faire du bien d’avoir ce type de sentiment collectif, d’émerger car il a le niveau. C’est aussi à lui de se rendre des choses importantes pour la performance.» Voilà qui est dit.