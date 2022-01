Bordeaux : les excuses de Vladimir Petkovic

La suite après cette publicité

Décimé par le covid-19, Bordeaux a joué et perdu son match contre l'Olympique de Marseille (0-1). Une première depuis 44 ans qui fait très mal au club girondin. Mais après le match, Vladimir Petkovic n'a pas voulu se chercher des circonstances atténuantes. Il a, en revanche, présenté ses excuses aux supporters du club au scapulaire.

«Je suis désolé pour l'ambiance, pour les supporters qui nous ont soutenu à notre arrivée au stade, et pour cette série qui s'est brisée ce soir. L'équipe a donné presque le maximum, elle a tout essayé. Il y a eu des moments difficiles et quand le physique n'est pas au rendez-vous, des erreurs peuvent arriver. Nous avons été trop bas en première période, plus haut et davantage proactifs en deuxième. Mais nous n'avons pas réussi à tirer parti de certaines occasions. Marseille n'a rien volé mais j'aimerais revoir l'action du possible penalty sur Pembélé», a-t-il confié en conférence de presse.