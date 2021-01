Ramos, Modric, Vazquez, Jovic, Marcelo : Zinedine Zidane évoque les dossiers chauds du mercato du Real Madrid

La suite après cette publicité

Après avoir dirigé son premier entraînement de l'année, Zinedine Zidane s'est présenté devant la presse cet après-midi. L'entraîneur du Real Madrid avait l'air pressé, focalisé sur le match programmé demain soir (21h00) face au surprenant Celta de Vigo d'Eduardo Coudet. Après avoir souhaité ses vœux aux journalistes présents, le coach français a essuyé une rafale de questions liées au mercato. Une fenêtre particulière pour les Merengue, qui du 4 janvier au 1er février ne devraient pas beaucoup bouger. La faute à un trou de 300 M€ d'euros dans la caisse, en raison de la crise liée au Covid-19. En Espagne, on pense que le Real Madrid ne se montrera actif que sur un dossier du côté des arrivées : celui de David Alaba.

Il y a quelques jours, on apprenait que l’équipe entraînée par Zinedine Zidane était prête à se plier aux exigences salariales du natif de Vienne, qui en fin de contrat au Bayern serait tenté d'aller voir ailleurs. Le Real attendrait que le contrat de l’international autrichien arrive à échéance l’été prochain, mais il pourrait négocier dès cet hiver. Interrogé sur la venue du défenseur central de 28 ans, Zinedine Zidane a sorti de son chapeau une réponse dont il a le secret. «Nous avons tout ce qu'il faut ici, mes réflexions portent sur le match de demain et sur les joueurs que nous avons ici. Nous avons un effectif assez conséquent pour ne pas avoir à penser à ceux qui ne sont pas à nous», a lancé ZZ, sans trembler. Avant d'évoquer le dossier des prolongations.

Zidane impatient de sceller l'avenir de Ramos, Modric et Vazquez

Alors que la période du mercato hivernale permet aux joueurs en fin de bail en juin prochain de négocier avec d'autres écuries, trois dossiers chauds doivent être gérés en priorité par la Casa Blanca. À savoir les prolongations des contrats de Sergio Ramos (34 ans), Luka Modric (35 ans) et Lucas Vazquez (29 ans), qui expirent en 2021. Il y a cinq jours, la presse espagnole expliquait que tout était en bonne voie. Le capitaine est prêt à gagner moins, reste alors à s'entendre sur la durée d'un nouveau contrat. Ramos souhaite prolonger deux ans, le Real voudrait un an. Pour Modric, c'est un contrat d'un an qui est en discussion. Alors que le petit protégé de Zizou, utilisé comme latéral, Lucas Vazquez, devrait aussi continuer, alors que son départ semblait presque acté.

Le coach français a fait part de son impatience quant au dénouement de ces trois dossiers. «Nous voulons tous régler ça rapidement, non pas que je le demande au club, nous voulons que ce problème soit résolu le plus rapidement possible. C'est dans l'intérêt de tous et pour notre propre bien que nous soyons fixés rapidement», a déclaré Zidane. Avant de répondre au sujet d'un possible départ de Luka Jovic lors du mercato. L'attaquant serbe de 23 ans, tantôt touché par le Covid-19, tantôt blessé, n'a fait que 5 apparitions cette saison. Il ne s'est jamais imposé depuis son arrivée au club en juillet 2019 (32 matches). Mais Zidane semble compter sur lui. «C'est un joueur du Real Madrid, je vais compter sur tout le monde, une minute peut changer beaucoup de choses», a-t-il lâché, toujours fermé.

Marcelo sur le départ ?

Dernier dossier brûlant en date au Real Madrid, celui du latéral gauche Marcelo. Le Brésilien de 32 ans concurrencé par Ferland Mendy pourrait voir débarquer un Espoir portugais du Sporting CP ces prochains mois. Le message semble clair. La porte est ouverte. Sous contrat dans la capitale espagnole jusqu'en 2022, Marcelo ira-t-il au terme de son bail ? En conférence de presse, Zinedine Zidane a une nouvelle fois sorti sa carapace protectrice et défendu son joueur. «Il est et sera avec nous, je le vois bien s'entraîner, il est impliqué. Nous ne voulons pas entendre parler d'un départ, il doit d'abord travailler, comme les autres». De quoi contenter un joueur présent au club depuis 13 ans ?