LdC : le PSG surclasse le Club Bruges grâce à Mbappé et Messi

Assuré de terminer deuxième du groupe A, le Paris Saint-Germain a soigné sa dernière sortie de l'année civile sur la scène européenne en déroulant face au Club Bruges (4-1) ce mardi, dans le cadre de la 6ème et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Il ne fallait pas arriver en retard dans un Parc des Princes ayant sifflé Mauricio Pochettino avant le coup d'envoi, ou devant sa télévision, pour assister au doublé précoce de Kylian Mbappé, titulaire aux côtés de Lionel Messi et Angel Di Maria aux avant-postes. Le n°7 français, qui en a profité pour faire tomber un nouveau record en C1 aux dépens du septuple Ballon d'Or, a d'abord parfaitement suivi, en renard des surfaces, un centre de Nuno Mendes repoussé par Simon Mignolet (1-0, 2e) avant de planter une superbe reprise de volée sur une merveille d'ouverture de Di Maria (2-0, 7e). De quoi mettre les Rouge et Bleu, très dominateurs face à des Belges trop timides, si ce n'est sur ce tir de Cisse Sandra stoppée par Gianluigi Donnarumma (24e), sur de bons rails. D'autant plus que Lionel Messi a participé à la fête en faisant « sa spéciale » sur un service de KM7 (3-0, 38e). Et le score aurait pu être plus lourd à la pause sans un Simon Mignolet vigilant devant Georginio Wijnaldum (4e), Di Maria (11e) et Messi (31e, 35e).

Au retour des vestiaires, la physionomie du match était tout autre. Les Parisiens, se reposant peut-être sur leurs acquis, ont laissé les joueurs de Philippe Clement sortir la tête de l'eau. Les Belges ne se sont pas fait prier et ont affiché un visage entreprenant, se rapprochant dangereusement des buts de Donnarumma. C'est assez logiquement que l'Italien, qui a repoussé une tentative de Noa Lang (54e), a été contraint de s'incliner face à Mats Rits, bien décalé par Lang (3-1, 68e). Les partenaires de Nuno Mendes, touché au mollet et contraint de céder sa place à Thilo Kherer dès la 50ème minute, peinaient à refaire trembler les filets adverses. Di Maria, quand il n'a pas loupé le cadre (64e), a buté sur Mignolet (66e), comme Mbappé (73e). Moment alors choisi par Leo Messi pour obtenir puis transformer comme un grand un penalty pour sceller le sort de cette partie (4-1, 76e). Une réalisation lui permettant, grâce à son 2ème doublé en C1 avec le PSG, de repasser meilleur buteur du club (5 buts) dans cette compétition devant l'attaquant français (4 buts). Grâce à ce 3ème succès en 6 journées, Paris, qui avait été incapable de battre Bruges à l'aller (1-1), termine cette phase de groupes avec 11 unités. Mauricio Pochettino et les siens se donnent un peu d'air après 2 matchs sans victoire en L1. De son côté, Bruges confirme son statut de pire défense de Ligue des champions et voit son année européenne s'arrêter Porte de Saint-Cloud.