PSG, Bayern Munich, Arsenal : la galère du défenseur central

Pour gagner des titres, il faut une bonne défense. Et les grands clubs européens l’ont bien compris en essayant de dénicher la perle rare en défense centrale. Ce joueur capable de répondre aux exigences du football moderne et d’être un taulier dans les grandes échéances. Mais depuis quelques années, ce profil se fait rare et les grands clubs galèrent souvent à ce poste. Ce sera encore le cas lors de ce mercato d’hiver puisque plusieurs grosses écuries cherchent activement un nouveau défenseur central pour la suite de la saison.

Ces dernières heures, au PSG, on ne parle que de la blessure de Milan Skriniar. Le défenseur slovaque, sorti face à Toulouse, a été touché à la cheville et on craint le pire. Une opération est sérieusement envisagée et on se dirige ainsi vers un forfait jusqu’à la fin de saison. De quoi mettre dans l’embarras la direction parisienne qui n’avait pas prévu de recruter à ce poste après avoir signé Lucas Beraldo en provenance de São Paulo. Luis Enrique va devoir s’adapter en replaçant Lucas Hernandez ou Danilo dans l’axe, et un renfort ne serait clairement pas de refus. Mais les pistes intéressantes, surtout en plein milieu de la saison, ne courent pas les rues. D’autant plus quand il y a de la concurrence.

Les opportunités se font rares

En effet, selon les informations de Sky Sports, un autre géant du football européen est à la recherche d’un défenseur central sur le marché des transferts cet hiver. Il s’agit du Bayern Munich. Le club allemand, qui doit composer avec les blessures et le départ de Kim-min Jae à la Coupe d’Asie, tente de trouver un joueur à ce poste. Selon le média britannique, la direction bavaroise veut investir sur une valeur sûre et a pris contact avec l’AC Milan pour Fikayo Tomori. L’international anglais est considéré comme le profil idéal et incarne la définition du défenseur moderne. Problème, le club lombard ne veut évidemment pas le perdre cet hiver alors que Stefano Pioli réclame justement un renfort dans l’axe à sa direction.

Selon les informations de L’Équipe, l’AC Milan souhaite d’ailleurs vivement récupérer Clément Lenglet. L’international français ne fait pas l’unanimité à Aston Villa et des discussions existent entre toutes les parties pour casser son prêt en Angleterre et ainsi l’envoyer du côté de l’Italie pour les six prochains mois. L’occasion pour le joueur de se relancer aussi alors qu’il enchaîne les expériences manquées depuis quelques années, notamment à Tottenham. De son côté, la presse anglaise explique qu’Arsenal cherche également à se renforcer à ce poste lors de ce mois de janvier. Selon The Telegraph, Arteta réclame une recrue dans l’axe et les Gunners ont ciblé le jeune de l’Ajax Jorrel Hato (17 ans) qui incarne le futur à ce poste. Pareil en Espagne ou AS explique que le Real Madrid veut cherche la nouvelle pépite en défense et veut foncer sur le jeune Juanlu de Séville. Preuve que les clubs galèrent sur le marché des défenseurs centraux. Le PSG est prévenu…