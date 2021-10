Hansi Flick souligne les failles de l'Allemagne face à la Roumanie

Vendredi soir, l'Allemagne est allée chercher sa sixième victoire en sept matches de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 dans le dernier quart d'heure face à la Roumanie (2-1), grâce à un but tardif de l'inévitable Thomas Müller (81e.) Après la rencontre, le sélectionneur de la Mannschaft Hans-Dieter Flick a tenu à souligner l'état d'esprit de ses joueurs malgré l'ouverture du score hâtive des adversaires.

La suite après cette publicité

« On encaisse un but rapidement, ça n'a pas été si simple de surmonter ça, mais l'équipe a tout donné, et le public nous a suivis. Dans la précision tout n'a pas encore été parfait. Mais contre une équipe qui a défendu très bas, avec une ligne de cinq, où il y avait toujours une jambe qui traînait pour bloquer le ballon, ce n'était pas facile. Mais notre performance, et notre état d'esprit, c'est ce que nous voulions faire », a-t-il affirmé au micro de RTL Allemagne.

Retrouvez les classements des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022