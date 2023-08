JT Foot Mercato : fin de mercato agitée à Chelsea

La suite après cette publicité

Chelsea n’a pas encore terminé son mercato malgré plus d’une dizaine d’arrivées cet été. Mauricio Pochettino a même réclamé des recrues à ses dirigeants, un gardien et un joueur offensif en plus. Cela s’explique par l’incroyable hécatombe qui a frappé les Blues, avec notamment les longues absences de Nkunku et Chukwemeka, pour ne citer qu’eux. Chelsea a bien un attaquant avec Romelu Lukaku, mais le Belge blacklisté. Le coach argentin a d’ailleurs confié subir cette situation. C’est une affaire qui concerne le club et le joueur. D’ailleurs, Chelsea pourrait changer ses plans pour Big Rom. Alors qu’une vente était privilégiée, l’attaquant pourrait finalement être prêté. Selon The Telegraph, l’AS Roma est en pole position pour l’accueillir. D’après Sky Sport Italia, avec un prêt simple, le club de la Louve peut se permettre de financer à 100% le salaire du joueur. Mais attention, car le média précise que ces dernières heures,le FC Barcelone et le PSG ont pris des renseignements. Parmi les profils offensifs étudiés, Chelsea a coché les noms de Balogun et Barcola. On vous reparlera de l’attaquant des Gunners un peu plus tard. En ce qui concerne la pépite de l’OL, ce dernier est suivi de très près par le PSG qui semble tenir la corde dans ce dossier. Selon RMC Sport, l’intéressé aurait demandé son départ à ses dirigeants lors d’une rencontre qui a eu lieu ce vendredi. Le joueur ne pense qu’au PSG, qui est également déterminé à le recruter d’ici la fin du mercato. Ça s’annonce donc compliqué, contrairement au dossier du gardien qui est d’ores et déjà bouclé. Selon nos infos, c’est Đorđe Petrović qui devrait jouer le rôle de doublure de Robert Sanchez, lui aussi arrivé cet été chez les Blues. Il viendra compenser le départ de Kepa, parti en prêt du côté du Real Madrid. D’après nos informations, le Serbe a passé sa visite médicale et va signer contre un chèque de 16M€. Mais il va devoir attendre un peu avant d’être sélectionnable. Le portier de 23 ans, qui évoluait en MLS à New England, patiente encore pour l’obtention de son visa.

Le dossier Ekitike toujours en pointillé !

Au PSG, le dossier Hugo Ekitike continue d’être aussi indécis. Comme révélé par La Gazzetta dello Sport, le Français aurait une préférence pour l’AC Milan en cas de départ. Mais l’ancien Rémois est aussi dans le viseur de West Ham qui pousse pour le recruter. Selon nos dernières informations, Tim Steidten, le directeur sportif de West Ham, s’est entretenu avec le Français. Ce dernier va aussi avoir une discussion avec David Moyes, le coach des Hammers. Francfort et Everton sont aussi dans le coup. Concernant le club allemand, nous sommes en mesure de vous affirmer que le PSG a bien tenté d’inclure Ekitike dans la transaction Randal Kolo Muani mais les Aigles ont refusé. Francfort souhaite deux opérations distinctes. Affaire à suivre.

À lire

Chelsea prête Andrey Santos à Nottingham Forest

Les officiels du jour :

Pisté un certain temps par l’Olympique Lyonnais, l’ailier belge Dodi Lukebakio quitte finalement le Hertha Berlin pour le Séville FC. Le club andalou a déboursé 8 millions d’euros pour s’offrir ses services. Le joueur de 25 ans a signé un bail de 5 ans et portera le numéro 12. L’ancien du Barça et du PSG Kays Ruiz n’est plus un joueur de l’AJ Auxerre. Le milieu de terrain de 20 ans a vu son contrat être résilié, un an seulement après son arrivée en Bourgogne. Des nouvelles du retraité Laurent Koscielny, il fait son grand retour à Lorient, treize ans après avoir quitté les Merlus. Il occupera le poste entraineur adjoint des U17, comme l’explique le communiqué. Chelsea continue son marché des transferts au Brésil pour s’offrir les meilleures pépites du pays. Après Andrey Santos et Angelo Gabriel, c’est l’attaquant Deivid Washington qui arrive chez les Blues contre un chèque de 20 millions d’euros bonus compris. Il a signé un bail longue durée qui le lie au club jusqu’en juin 2030.