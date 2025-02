Pourquoi rejoindre Tottenham serait le meilleur choix pour Mathys Tel ?

Désireux de quitter le Bayern Munich pour prendre plus de contrôle dans une équipe afin de maximiser les chances d’exploser au très haut niveau, Mathys Tel a pris une décision radicale cet hiver. Doté d’un énorme talent et apparaissant comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération, le buteur polyvalent de 19 ans a prouvé lors de son passage en Bavière qu’il avait toutes les qualités pour s’imposer dans un grand club. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 41 rencontres la saison passée, l’ancien Rennais n’a pourtant joué que 14 matches cette saison sous les ordres de Vincent Kompany. Une situation assez ubuesque et qui l’a poussé à vouloir partir cet hiver. Dès lors, le natif de Sarcelles a tapé dans l’œil de plusieurs équipes. Disposant d’une grosse cote en Angleterre, le joueur formé au Stade Rennais a été ciblé par Tottenham. Un choix qui aurait représenté une superbe destination pour Tel, qui aurait pu trouver un équilibre économique, personnel et sportif à Londres.

Alors que les Spurs connaissent une saison moins reluisante qu’à l’accoutumée, l’international Espoirs (8 sélections, 3 buts) aurait pu s’imposer assez facilement dans un secteur offensif en difficulté. Et alors que le club londonien avait trouvé un accord avec le Bayern Munich pour enrôler Tel, ce dernier a pris la décision de refuser les avances du club de Daniel Lévy, attendant une opportunité plus reluisante. Ces dernières heures, la presse allemande indique que le joueur de 19 ans se dirigerait vers Manchester United. Connu pour être une équipe qui ne fait pas forcément rayonner ses nouvelles recrues, le club mancunien serait donc un choix plus attractif pour le joueur, mais ne représenterait pas forcément une destination judicieuse d’un point sportif tant les Red Devils sont en difficulté depuis de longues années, et ce, malgré les entraîneurs. Dans sa volonté de rejoindre l’équipe de France dans un avenir proche, trouver un cadre sportif stable sera primordial pour Mathys Tel et Tottenham semble être une meilleure destination dans cette quête qu’United.