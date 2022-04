Premier League : Arsenal n'a plus le droit à l'erreur avant la semaine de tous les dangers

La suite après cette publicité

Qu'elle semble loin la période où tout réussissait à Arsenal. Alors que les supporters voyaient leur rêve de Top 4 et donc de Ligue des champions s'approcher à nouveau au cœur d'une belle dynamique en Premier League il y a quelques semaines, ils s'inquiètent désormais de voir leur équipe éjectée des places européennes. Après une belle série entre mi-décembre et mi-mars (9 victoires en 11 journées) ayant permis aux hommes de Mikel Arteta d'intégrer les quatre premières places du championnat, les voilà désormais au pied du mur, et ce au pire des moments.

À l'aube du sprint final, qui démarre par un déplacement sur la pelouse de Chelsea, ce mercredi (20h45, match en retard de la 25ème journée), suivi de la réception de Manchester United samedi (13h30) à l'Emirates Stadium, Arsenal a perdu 4 de ses 5 derniers matchs de Premier League, dont les trois derniers face à des formations de seconde zone (Crystal Palace, Brighton et Southampton). Outre ces mauvais résultats, c'est surtout le visage méconnaissable affiché par les Gunners qui alerte dans le nord de Londres.

Une longue traversée du désert

Là où les Canonniers avaient réussi à corriger l'un de leurs principaux défauts, les voilà retombés dans leurs travers, rappelant les vieux démons d'autrefois : défensivement, Arsenal n'y est plus (6 buts encaissés sur les 3 derniers matchs). Ben White et Gabriel Magalhães ne sont plus aussi rassurants qu'il y a quelques semaines et commettent des erreurs préjudiciables à leur équipe, tandis qu'Aaron Ramsdale n'est visiblement plus touché par la grâce. Collectivement, les Gunners paraissent à nouveau plus fébriles, et moins sûrs de leurs qualités. Sans oublier qu'offensivement, c'est la panne sèche.

Lors des 5 dernières sorties de la bande de Mikel Arteta, les filets n'ont tremblé qu'à 2 reprises (à Villa Park et contre Brighton). Un bien faible et triste bilan pour une formation aspirant à faire son grand retour en Ligue des champions après 5 ans d'absence. Les blessures de plusieurs cadres, comme Thomas Partey et Kieran Tierney, tous deux forfaits jusqu'à la fin de la saison, ou encore Alexandre Lacazette, aussi touché par le Covid-19, plus récemment, tombent mal, certes, alors que l'excellent et combatif Takeriho Tomiyasu est proche de faire son retour à la compétition.

Un collectif en plein doute

« Nous sommes extrêmement insatisfaits de cela, nous en souffrons. Nous devons aussi comprendre pourquoi nous avons perdu ces matchs, mais il n'y a rien à regarder en arrière. Tout est encore à jouer, notre ambition est encore intacte, notre désir est encore intact. Nous sommes conscients du défi qui nous attend et nous allons le relever », a tenu à positiver l'entraîneur des Gunners, ce mardi en conférence de presse, soulignant toutefois le manque de réalisme ainsi que la fébrilité défensive de son équipe.

Mais plus que cela, la créativité se fait trop rare dans les rangs des Gunners pour prétendre à mieux. Les prestations insipides s'enchaînent. Martin Ødegaard ne peut pas tout faire, tout comme Gabriel Martinelli et Bukayo Saka, qui semblent parfois bien trop esseulés et abandonnés à leur sort. Eddie Nketiah, qui prétend à avoir plus de temps de jeu, peine lui à peser sur le front de l'attaque quand il est appelé à suppléer Alexandre Lacazette.

Tout pour la C1 à Arsenal

« La Ligue des champions rapproche tout d'abord le club de ce que nous voulons être. Jouer dans une compétition qui a une histoire et une relation énormes avec notre club. [...] Elle vous place parmi les meilleures équipes d'Europe et nous voulons absolument y être », a également rappelé Mikel Arteta face aux médias, lui qui souhaite remettre Arsenal à sa place, son objectif principal depuis son arrivée en décembre 2019. En ce sens, et afin de faire évoluer les mentalités, The Athletic nous apprend que la direction londonienne mène d'ailleurs un projet baptisé "The Arsenal Way" afin de faire un état des lieux interne de la culture du club. Les locaux d'Arsenal ont par exemple subi quelques transformations, avec de nouvelles décorations faites d'images iconiques et de messages forts de figures emblématiques, comme Arsène Wenger, afin de relier les salariés à l'histoire et aux valeurs d'Arsenal. Le retour de l'hymne de la coupe aux grandes oreilles à l'Emirates Stadium fait probablement partie du package. Areta y verra sans doute un peu plus clair dans quelques jours, mais il ne faudra assurément pas se rater.