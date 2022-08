PSG : Christophe Galtier annonce une fin de mercato très animée !

La suite après cette publicité

À six jours de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain s’attend à voir partir plusieurs joueurs. Leandro Paredes est annoncé en prêt à la Juventus (avec option d’achat obligatoire fixée à 15 M€), Keylor Navas est courtisé par Naples (une résiliation de contrat est à l’étude) et Ander Herrera est attendu à Bilbao. Pourtant, face aux médias, Christophe Galtier s’est montré moins affirmatif. À commencer par le deal Juventus-Paredes.

« Aujourd’hui, rien n’est fait, Leandro est un joueur du PSG sur lequel on s’appuie d’ici la fin du mercato. Je sais qu’il y a eu des échanges entre les deux clubs, et entre Leandro et la Juve ce qui est normal en cette période de mercato. Jusqu’à présent, il a participé à nos matches. Concernant Keylor (Navas), c’est un joueur du PSG. Il a été blessé, il est disponible pour être dans le groupe (contre Monaco) », a-t-il confié, avant d’être encore plus bref concernant le dossier Skriniar. « Je n’ai aucun commentaire à faire. »

«Il y a des joueurs aussi qui attendent de nous rejoindre»

Évasif, l’entraîneur parisien n’a bien évidemment pas annoncé que Paredes et Navas resteront à Paris toute la saison. Il n’a simplement pas souhaité gêner les négociations en cours. Pour preuve, l’ancien coach de l’OGC Nice a confirmé un peu plus tard dans cette conférence de presse qu’il allait y avoir du mouvement a PSG d’ici le 1er septembre.

« C’est toute la problématique du mercato. Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger. Il y a des joueurs chez nous qui sont en instance de départ, il y a des joueurs aussi qui attendent de nous rejoindre. Nous avons identifié des postes dans lesquels nous devons nous renforcer. Est-ce que ça sera fait ou pas, je ne sais pas. Généralement, les joueurs qui rejoignent le PSG sont des joueurs de très haut niveau qui ont cette capacité de s’intégrer très vite, mais plus tôt ils arrivent, mieux c’est. Mais on n’est pas le seul club à se retrouver dans cette situation-là. » Le suspens reste entier.