Premier League : un triplé de Cristiano Ronaldo offre la victoire à Manchester United face à Tottenham

Pour la 28eme journée de Premier League, Manchester United et Tottenham s'affrontaient dans ce choc du samedi après-midi. Un match entre deux équipes sur des dynamiques en dents de scie depuis le début de saison. Les Red Devils s'étaient inclinés lourdement 4-1 lors de la dernière journée face à City alors que les Spurs avaient écrasé Everton (5-0), ce lundi. Pour cette rencontre, United pouvait compter sur le retour de sa star Cristiano Ronaldo dans le onze de départ tout comme Varane en défense. Antonio Conte lui alignait son duo offensif Harry Kane - Heung-min Son en attaque.

Le match débutait très fort avec une domination mancunienne qui se matérialisait par la bonne activité de Jadon Sancho et Fred dans le jeu. Mais c'est bien Cristiano Ronaldo qui brillait en début de match, et de quelle manière. Servi par Rashford à 25 mètres des cages de Lloris, le Portugais envoyait un missile dont il a le secret et faisait trembler les cages d'Old Trafford (12e). Un but qui réveillait clairement Tottenham qui poussait par la suite pour revenir au score. Un penalty bien transformé par Harry Kane, après une main involontaire de Telles, permettait aux Spurs d'égaliser logiquement (35e). Mais pas de quoi perturber CR7 qui inscrivait un second but quelques minutes plus tard en profitant d'un bon service de Sancho (2-1, 38e).

Cristiano Ronaldo est toujours là

Au retour des vestiaires, les hommes d'Antonio Conte posaient le pied sur le ballon et se créaient plusieurs occasions. Reguilon, sur son couloir gauche, multipliait les courses et les dédoublements et posait des problèmes à la défense Manchester United. De leur côté, les coéquipiers de Pogba procédaient en contre et utilisaient les espaces pour se montrer dangereux. CR7 obligeait par deux fois Lloris à s'interposer (66e, 77e). Mais c'est bien Tottenham qui trouvait la faille dans ce match.

Sur une nouvelle percée de Reguilon, Maguire contrait un centre de l'Espagnol et trompait son propre gardien (2-2, 72e). De quoi faire basculer la rencontre ? Non. Car Manchester United a la chance d'avoir dans son équipe un certain Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'or inscrivait un triplé, cette fois-ci d'une tête dont il a le secret, sur corner (83e). Son 807eme but en carrière, ce qui lui permet aussi de devenir le meilleur buteur de l'histoire du football. Rien que ça. Avec cette victoire, Manchester United remonte à la 4eme place. Tottenham s'éloigne un peu plus du top 4 de Premier League.