Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez seraient au bord de la séparation !

La suite après cette publicité

C’est une drôle de nouvelle qui tombe le jour où Cristiano Ronaldo se trouve en Arabie Saoudite pour être officiellement présenté aux supporters d’Al-Nassr. En effet, alors que le Portugais vient de signer le plus juteux contrat de sa carrière, la chaine de télévision espagnole Telecinco a balancé une bombe.

CR7 et sa compagne, Georgina Rodriguez, traverseraient une grosse crise. Le média va même plus loin en affirmant que le couple ne serait plus uni que par des obligations contractuelles (publicité, engagements professionnels, etc…). Leurs comptes bancaires pourraient également être prochainement séparés. Présent aux côtés de CR7 pour son défi, Georgina avait tout de même offert une voiture de luxe à son homme en guise de cadeau de Noël… Affaire à suivre.

À lire

Al-Nassr : Cristiano Ronaldo débarque avec une armée