Robert Lewandowski lance une pique à Lionel Messi

Interviewé par le média polonais Polka Nozna, l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, qui a remporté pour la seconde fois de suite le trophée FIFA-The Best durant le mois janvier, a lancé un petit pique au Ballon d’Or 2021, Lionel Messi. L’Argentin qui lors de la cérémonie de remise de son trophée avait déclaré : « c'est un honneur pour moi d'être opposé à Lewandowski, tu mérites toi aussi un Ballon d’Or .»

Une déclaration que le buteur bavarois n’a pas oublié et qu’il a souhaité rappelé au septuple Ballon d'Or lors de cette interview. « Il a demandé un Ballon d'Or pour moi mais il n'a pas voté pour moi pour The Best » a lâché Lewandowski pour répondre à la déclaration de Messi qui n'a pas voté pour le lui. L'avant-centre munichois avait déjà commenté la prise de parole du Parisien après la remise du Ballon d’Or en lui demandant que ses mots « soient sincères et pas seulement des mots ».