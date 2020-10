Milan, Ibrahimovic : «les fans du Celtic méritent de pouvoir voir Zlatan jouer en direct»

La suite après cette publicité

Zlatan Ibrahimovic (39 ans) n'est jamais avare en punchlines. Après s'être offert une belle sortie suite à son doublé contre l'Inter ce week-end (2-1), le Suédois a encore usé de ses talents de tribun pour évoquer le choc d'Europa League entre le Celtic et son AC Milan.

«L’ambiance du Celtic est l’une des plus belles en Europe. Zlatan mérite de jouer devant les supporters du Celtic et les fans du Celtic méritent de pouvoir voir Zlatan jouer en direct», a-t-il lâché au Daily Record avant de poursuivre. «Même sans public, le match contre le Celtic est une grosse affiche et nous voulons démarrer par une victoire». C'est dit !