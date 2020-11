Villarreal-Real Madrid : les compositions officielles

Journée de Liga en Espagne avant le retour de la Ligue des champions. Pour le compte de la 10e journée, et alors que le choc du week-end oppose l'Atlético de Madrid au Barça (à suivre en live sur FM à partir de 21h), le Real Madrid se déplace lui à Villarreal plus tôt dans la journée (en live commenté sur notre site à 16h15), pour une rencontre qui s'annonce périlleuse. Quatrième et sur un lourd revers à Valence (4-1), la Casa Blanca est confrontée à de nombreuses absences entre les touchés par la covid19, les blessés et les suspendus.

Zidane doit composer sans Sergio Ramos, Benzema, Casemiro, Militao, Jovic ou encore Valverde. Il doit donc bricoler cet après-midi. Lucas Vazquez est aligné sur le côté droit de l'attaque, alors que devant Mariano évolue en pointe, soutenu par Odegaard. En face, le sous-marin jaune, qui pointe à une très belle deuxième place et n'a plus connu la défaite depuis dix matches, aligne une équipe quasiment type où seul Alcacer, incertain, est finalement absent. C'est Carlos Bacca qui évolue devant aux côtés de Moi Gomez et Gerard Moreno.

Les compositions officielles

Villarreal : Asenjo - Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Parejo, Iborra, Trigueros - Moi Gómez, Gerard Moreno, Bacca

#VillarrealRealMadrid | ¡Aquí están los once groguets que se medirán desde el inicio al @realmadrid!



Real Madrid : Courtois - Carvajal, Nacho, Varane, Mendy - Kroos, Modric, Odegaard - Lucas Vázquez, Mariano, Hazard