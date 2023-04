Barça-Real Madrid : Vinicius Jr a insulté Ferran Torres

La suite après cette publicité

Cette demi-finale retour de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid (victoire madrilène 4-0) a connu quelques tensions entre les 22 acteurs de la rencontre. D’abord avec les nombreuses altercations, impliquant souvent l’ailier brésilien Vinicius Jr, néanmoins décisif ce mercredi soir avec un but avant la pause, assorti d’une passe décisive et un penalty obtenu au retour des vestiaires.

Le numéro 20 de la Maison Blanche n’a pas hésité à piquer ses adversaires, avec Gavi, Ronald Araujo puis Ferran Torres, entré sur la pelouse du Camp Nou à l’heure de jeu. «Tais-toi, tu es très mauvais», a d’ailleurs déclaré l’international auriverde à son adversaire espagnol, à en croire la lecture labiale sur les captations de la réalisation espagnole.

À lire

Barça - Real Madrid : les mots forts de Sergi Roberto