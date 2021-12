Aston Villa : Steven Gerrard veut jouer un sale coup à Liverpool pour son retour à Anfield

Après cinq défaites consécutives en Premier League, Aston Villa retrouve progressivement de sa superbe ces dernières semaines et l'arrivée de Steven Gerrard sur le banc des Villans n'y est clairement pas anodine. Auteur de trois victoires lors des quatre derniers matches, l'ancien milieu international anglais (114 sélections, 21 buts) ne compte qu'une défaite - logique - contre Manchester City. Dixièmes du championnat, les troupes de l'ancien emblématique capitaine de Liverpool s'apprêtent d'ailleurs à affronter les Reds, ce samedi à 16 heures. Un rendez-vous important pour les Villans mais un événement surtout très spécial pour Gerrard qui va retrouver Anfield. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'ancien coach des Rangers s'est, à ce titre, exprimé sur ces retrouvailles.

Et si l'intéressé reconnaît la dimension symbolique de cet événement, il ne compte pas faire de cadeau à son ancien club : «je respecte et comprends vraiment le bruit autour de ce match pour des raisons évidentes. Je retourne dans un club où j’ai passé de nombreuses années. Je suis un garçon du coin et c’est l’équipe que j’ai soutenue en grandissant et je soutiendrai toujours cette équipe. Bien sûr. (...) J’ai l’opportunité de rivaliser avec une bonne équipe dotée d’un bon manager, avec la possibilité d’essayer de gagner le match et c’est mon objectif principal. Je pense que le bruit est pour d’autres personnes impatientes. Pour moi, il s’agit de préparer l’équipe de la meilleure façon possible pour essayer d’obtenir un résultat positif pour Aston Villa». Vous l'aurez compris, Steven Gerrard ne compte pas faire de politesse au club de la Mersey.