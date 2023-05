Ligue 1 : l’AS Monaco et le LOSC se partagent les points dans un match fermé

Pour l’avant-dernière rencontre de la 35e journée de Ligue 1, l’AS Monaco recevait le sixième du classement, le LOSC, pour la course à la quatrième place, qualificative pour la Ligue Europa. Le club de la Principauté avait néanmoins une avance de 5 points avant cette rencontre et avait donc à cœur de s’imposer devant son public pour confirmer sa qualification en C3 et mettre quelque peu la pression sur l’Olympique de Marseille, troisième et hôte d’Angers ce dimanche soir (20h45).

La suite après cette publicité

Le premier acte de cette échéance était plutôt fermé entre les deux formations, montrant une certaine fébrilité dans leur jeu et tardant à ouvrir les espaces pour accélérer le tempo du match. Jonathan David avait d’abord tenté sa chance mais voyait sa tête tranquillement captée par Alexander Nübel (11e) avant de voir son gardien, Lucas Chevalier, briller sur sa ligne en mettant en échec Myron Boadu (32e), bien lancé dans le dos de la défense par Youssouf Fofana. Un premier acte très peu animé pour les supporters présents à Louis-II.

À lire

AS Monaco - Lille : les compositions officielles

Nübel décisif

Au retour des vestiaires, les hommes de Paulo Fonseca mettaient un peu plus d’intensité et d’intentions offensives face au club du Rocher, qui voyait son dernier rempart briller devant sa ligne. En effet, Alexander Nübel sauvait les siens en cinq minutes, repoussant l’extérieur du droit de Timothy Weah du bout du pied (64e) avant de s’interposer par deux fois face à Jonathan Bamba (68e, 69e). Lancé en profondeur et gagnant son duel face à Chevalier dans la zone de vérité, Takumi Minamino était finalement signalé hors-jeu au départ de l’action (74e).

La suite après cette publicité

Dans le dernier quart d’heure, les deux formations se projetaient rapidement dans le dernier tiers adverse, sans pour autant être juste dans le dernier geste, comme la frappe trop puissante d’Angel (75e) ou le centre en retrait raté d’Embolo (78e). Bamba tentait une tête plongeante au second poteau mais voyait le cuir dans les mains de Nübel (83e), encore décisif dans ce match. Score nul et de parité entre l’ASM et le LOSC. Monaco garde son matelas confortable de points et n’est pas loin de son ticket pour la C3, Lille monte à la 5e place avant la réception de l’OM samedi prochain.