Atlético Madrid : les mots forts d'Antoine Griezmann après son premier but

Quelle soirée pour Antoine Griezmann. Remplaçant lors du coup d'envoi sur la pelouse de l'AC Milan après un retour compliqué à l'Atlético Madrid, le Colchonero a égalisé en fin de rencontre pour le club madrilène avant que Luis Suarez n'offre la victoire dans les derniers instants (1-2). Après une entrée convaincante où il a enfin été décisif, l'international français s'est exprimé au micro de BeIN Sports au sortir de la rencontre et a estimé que cela pouvait être un déclic pour lui.

«Cela fait du bien ! Mon début saison n'est pas bon, sur le banc, c’est compliqué car tu as envie de jouer mais je suis content de la victoire, cela fait du bien. C'était compliqué, c'est un stade et une équipe compliqués à jouer, la fin de match a été difficile pour Milan avec l'expulsion, mais on a trouvé les espaces pour aller gagner. Ça peut être un déclic pour moi, j'avais besoin de cela et d'une soirée comme ça. Je peux encore m'améliorer, mais ça va me donner de la confiance.» Un déclic au bon moment, avant d'affronter le FC Barcelone en Liga.