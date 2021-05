Les 3 pistes du Real Madrid pour remplacer Zinedine Zidane, l'Inter en pleine tourmente

La suite après cette publicité

Les 3 pistes du Real pour succéder à Zidane

Zinedine Zidane va quitter le Real Madrid. C'est l'information qui circule depuis tard hier, d'abord en Italie puis désormais à travers toute l'Europe. Le technicien français va quitter la capitale espagnole et cela devrait être officialisé dans la journée de jeudi. Place désormais aux rumeurs sur sa succession. Marca lance déjà les hostilités ce matin. Selon le média, 3 noms seraient en haut de la short-list madrilène afin de succéder à ZZ. Le premier, c'est celui de Raul, actuellement entraîneur de la réserve et qui serait une piste interne donc. Le second, c'est Massimiliano Allegri, un nom qui revient avec insistance depuis quelques semaines. Enfin, 3e nom, celui d'Antonio Conte. Officiellement partant de l'Inter hier soir, l'Italien est désormais libre. Et postule aux meilleurs postes d'entraîneur de la planète foot.

L'Inter dans la tourmente

Le départ d'Antonio Conte a été officialisé hier par l'Inter. Une surprise alors que l'Italien a mené le club lombard vers un titre de champion d'Italie qui le fuyait depuis de nombreuses années. Surtout, cela a provoqué une onde de choc en Italie et comme le rapporte Tuttosport, «ce divorce pourrait bien briser l'Inter». Le départ de Conte va en effet coûter 10 M€ au club, alors que les finances sont déjà dans le rouge vif. Les supporters ont manifesté leur mécontentement hier en réclamant le départ du président, Steven Zhang, coupable à leurs yeux de ne pas avoir retenu Conte. Enfin, les conséquences pourraient se voir aussi sur l'effectif. Plusieurs joueurs et pas des moindres pourraient prendre la poudre d'escampette cet été.

La folle rumeur Lukaku à Manchester City

Avec le départ de Conte de l'Inter, on parle beaucoup de possibles autres départs. Comme par exemple, celui d'Achraf Hakimi, qui serait, selon nos informations, intéressé par un challenge au Paris Saint-Germain. D'autres stars de l'effectif champion d'Italie cette saison pourraient le suivre en cas d'exode massif. Ce matin, La Dernière Heure se demande si Romelu Lukaku ne pourrait pas être tenté par une expérience au sein de l'attaque de Manchester City. Et ainsi rejoindre son pote en sélection belge, Kevin De Bruyne. Surtout, pour le média, cela lui permettrait d'éviter le sacré «rififi» qui se prépare cet été du côté de l'Inter.