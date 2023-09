Argentine : Cristian Romero réagit aux louanges de Messi

La suite après cette publicité

En club comme en sélection, Cristian Romero est l’un des piliers de son équipe. Titulaire indiscutable depuis son arrivée en Premier League chez les Spurs, et également très solide sur la ligne arrière en Argentine, le défenseur central de 25 ans est dans la force de l’âge. Artisan de l’ombre du sacre lors du Mondial 2022 au Qatar, Romero n’est pas le joueur le plus resplendissant de l’Albiceleste. Et pourtant, récemment, Lionel Messi a tenu des propos extrêmement élogieux à son égard, le qualifiant même de "meilleur défenseur du monde".

«Ce sont des choses qui resteront dans ma mémoire toute ma vie. Je ne m’y attendais pas. Vous essayez toujours de profiter de l’opportunité que donne l’entraîneur, de l’opportunité que m’ont donnée mes coéquipiers le premier jour, qui m’ont reçu, avec l’affection qu’ils ont. Ils m’ont accueilli… Ils me font beaucoup confiance et j’essaie de leur rendre cette confiance à tous. Je suis très heureux et très reconnaissant envers eux tous», raconte Cristian Romero, ému voire surpris des louanges signées Lionel Messi.